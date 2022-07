Condenan a una promotora que denunció a Canval alegando que no había acabado bien una obra

El Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba ha condenado a la promotora Gesta Vivienda a pagar una indemnización a Canval después de que la primera denunciara a la segunda por un presunto incumplimiento de contrato que, al menos durante el juicio, no ha quedado demostrado. Canval es una empresa que está en concurso de acreedores. El dinero obtenido irá a saldar las deudas con sus acreedores.

El juez Antonio Fuentes le da la razón a Canval, que rechaza punto por punto las acusaciones de la promotora, que señalaba que no se había rematado en tiempo y forma una de las demandas que le hizo a la primera y que se firmó a través de varias addendas al convenio original. De hecho, le da también la razón en la contra demanda presentada por Canval contra la promotora y condena a esta última a pagar casi 270.000 euros más los intereses y las costas de todo el proceso judicial, que ha durado tres años.

Las viviendas construidas se entregaron e incluso están siendo habitadas por sus compradoras. Ante eso, el juez considera que la obra se ha dado por recepcionada. Al contrario, rechaza con varios informes peritales que en la obra entregada existan los llamados vicios ocultos y que todo se ha cumplido tal y como estaba previsto. El juez además condena a la promotora a pagar lo que dejó pendiente cuando se entregó la obra pero no se llegó a firmar un acta definitiva.

Es el tercer fallo judicial que logra ganar Canval, en concurso de acreedores. En marzo de este año logró dos fallos a su favor tras otra rescisión de obra, en este caso de la promotora Neinor, que también consideró que no se había acabado el trabajo como debería, algo que el magistrado consideró que no era verdad. En este caso, el dinero obtenido fue de casi dos millones de euros. Todo, como ahora, va al concurso de acreedores para que los deudores puedan cobrar sus débitos.

Canval presentó el preconcurso de acreedores tras el estallido de la pandemia de Covid 19 y en septiembre del 2020 se declaró en concurso. La constructora era hasta entonces una de las más antiguas de la ciudad, con más de 40 años de historia. Y también de las que había desarrollado importantes obras, como la reforma del edificio de Gran Capitán 23. Canval fue fundada por Eduardo Valiente y Cándido Serrano a principios de los años ochenta.

