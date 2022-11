El comité de empresa de Silos Córdoba reclama que se subrogue a toda la plantilla

Los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Silos Córdoba han pedido al juez de lo Mercantil que tenga en cuenta el mantenimiento del empleo en la adjudicación de la Unidad Productiva de la empresa, que se realizará en los próximos días. Acabado el plazo de presentación de las ofertas y mejoras, el magistrado cuenta con dos propuestas, concretamente, las de SCG Silos Group ITL y la del Grupo Urbas. Mientras que la primera de ellas recoge el compromiso de contratación de toda la plantilla, a excepción de la gerencia, (unas 50 personas), la segunda sólo incluye la subrogación de 32 de ellas, “entre las que no se encuentra, paradójicamente, ninguno de los cinco representantes del comité de empresa, en lo que para UGT FICA es un claro ejemplo de persecución sindical”, señala el comité de empresa a través de una nota de prensa.

Después de dos subastas dentro del concurso de acreedores y de un complejo proceso administrativo y judicial, el comité de empresa de Silos Córdoba espera que la adjudicación final de la Unidad Productiva (UP) “contemple a la totalidad de la plantilla y no excluya a 18 trabajadores, como ocurre en el caso de la oferta de Urbas, ya que tanto en la primera subasta como en el concurso de acreedores existía una definición de la UP de Silos que contemplaba a todas las personas empleadas en la compañía. Además, esta merma arbitraria se ha propuesto sin consenso alguno con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras ni con la administración concursal”.

En esta misma línea, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT FICA Córdoba) considera que esta “selección de empleados y empleadas que ha realizado Urbas atenta contra la libertad sindical, ya que los 5 miembros del comité de empresa están entre las 18 personas trabajadoras que el grupo empresarial pretende descartar en base a criterios absolutamente subjetivos y cuestionables”.

Por todo ello, desde el Comité de Empresa de Silos Córdoba se pide al Juzgado de lo Mercantil que, además de la propuesta económica, se tenga en cuenta la estabilidad de los trabajadores, “que están atravesando un auténtico calvario con más de cuatro meses sin cobrar sus nóminas y sufriendo un clima de tensión e incertidumbre continua”.

Finalmente, UGT FICA Córdoba advierte que “seguirá luchando por la continuidad de la actividad en la empresa, una de las de mayor facturación en Andalucía, pero siempre desde el compromiso firme de mantenimiento de los empleos y del cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras”.