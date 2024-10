El comandante cordobés del caso Koldo que ha puesto patas arriba a la unidad antiterrorista de la Guardia Civil

Rubén V. no era un comandante de la Guardia Civil cualquiera. Hasta su detención el 3 de marzo por parte de sus propios compañeros del instituto armado, este agente de Benamejí (Córdoba) trabajaba en el Servicio de Información de la Guardia Civil, en tareas antiterroristas, de donde tiene experiencia. La Unidad Central Operativa (UCO) especializada en Delincuencia Económica le arrestó después de tener sospechas de que era un hombre clave de la presunta trama de corrupción del conocido como caso Koldo, un fraude en la compra de material sanitario que ha llegado a salpicar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pero que tenía en el epicentro al empresario Víctor de Aldama, actualmente en prisión.

Los investigadores sitúan a Rubén V. en el epicentro de una trama necesitada de protección. Por un lado, Aldama necesitaba protección. Por otro, saber si estaba siendo investigado. E incluso conocer si la Guardia Civil tenía fichados a determinados empresarios con los que hacía negocios. Según consta en las investigaciones de la UCO, a las que ha tenido acceso este periódico, Rubén V. les proporcionaría todos estos servicios a cambio, supuestamente, de percibir 2.000 euros en efectivo que iba ingresando en la cuenta que compartía con su mujer, una funcionaria del Ayuntamiento de Benamejí.

La investigación ha hecho saltar por los aires la relación entre el grupo del Servicio de Información y la unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, ya que según se desprende de la investigación Rubén V. habría dado de alta a Aldama en el registro de informantes. De esta forma, le habría facilitado teléfonos móviles indetectables para los investigadores de forma mensual, a cambio, supuestamente, de recibir información, que no consta por ninguna parte en el sumario del caso Koldo.

Este lunes, de hecho, Rubén V. acudió citado al Congreso de los Diputados, a la comisión de investigación del caso Koldo. A puerta cerrada, optó por no declarar a preguntas de los diputados. “Actualmente me encuentro inmerso en una investigación judicial. Por lo tanto, en su día no declaré ante su señoría de la Audiencia Nacional número 2 y, por tal motivo, tampoco lo haré en esta sala. Me acojo a mi derecho a no declarar, no contestaré a ninguna pregunta”, leyó en su primera intervención.

La comparecencia ante la comisión de investigación se ha celebrado a puerta cerrada, sin presencia de la prensa en la sala Clara Campoamor de la Cámara Alta, con la reproducción sólo de audio y parcialmente de los portavoces para preservar por razones de seguridad la imagen del comandante, ya que forma parte de los Servicios de Información aunque en situación de activo sin destino.

Pero tal y como ha desvelado elDiario.es, la detención de Rubén V. y las escuchas que ya aparecen en el sumario han levantado bastantes suspicacias en uno de los servicios más delicados de la Guardia Civil, aquel que investiga el terrorismo. La clave está en unas conversaciones grabadas por el propio Rubén con su superior, un coronel, histórico de la lucha contra ETA, en la que le da cuenta del estado de la investigación contra Aldama.

Los agentes se incautaron de dos grabaciones de una conversación entre Rubén y su jefe, el coronel al mando de la Unidad Central Especial número 2, uno de los tres coroneles que tiene por debajo el general al frente del Servicio de Información. La grabación es del 27 de febrero, seis días después de que fueran detenidos Koldo García y Víctor de Aldama. En ella queda de manifiesto que el coronel conoce la relación profesional de Rubén con el empresario y su supuesta condición de fuente.

Por otra parte, los agentes sospechan, aunque no se lo han imputado aún, que el comandante cordobés de la Guardia Civil fue el responsable del chivatazo a Koldo García.

El arresto

El agente fue detenido el pasado tres de marzo en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a subir a un avión con destino Caracas, destinado en la embajada española de Venezuela recientemente tras pasar por la estructura antiterrorista de la Guardia Civil. Los investigadores llegaron hasta él después de analizar el contenido de unos grupos de WhatsApp de los investigados y sus conversaciones: referencias de pagos en efectivo a alguien apodado “R”.

“Se han localizado indicios de pagos en metálico de manera mensual a esta persona”. El empresario Víctor Aldama, quien según los investigadores tenía una relación cercana con este agente, se refiere a estos pagos en varias ocasiones: “Lo de R 2 lo de todos los meses”. Los investigadores entienden que, además, reuniones de este agente con Aldama coinciden con las supuestas órdenes de pago.