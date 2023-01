El caso de la mujer asesinada en Montemayor será juzgado en Albacete

El 22 de mayo de 2022 murió asesinada una mujer de 26 años en Montemayor. La víctima fue apuñalada presuntamente por su pareja y falleció poco después en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, a donde fue trasladada. El crimen fue catalogado por las autoridades como de violencia de género. Su pareja, de 30 años, huyó pero fue detenido días después en un pueblo de Cuenca. Este crimen no será juzgado en la provincia de Córdoba, sino en Albacete.

Aunque la investigación del caso ha sido instruida por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Córdoba, el Juzgado contra la Violencia de Género de Córdoba decidió inhibirse en favor del Juzgado contra la Violencia a la Mujer número uno de Albacete. El motivo es que la última residencia oficial de la víctima en España (era de nacionalidad rumana) se fijó en el municipio de Barrax, en Albacete.

El presunto responsable del crimen está en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo. La instrucción judicial, no obstante, se ha atascado hasta ahora. A mediados de diciembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto una cuestión de competencias, ya que el juzgado de Albacete entendía que no le correspondía la instrucción de un caso que había ocurrido en la provincia de Córdoba. Finalmente, los jueces del Supremo han determinado que el caso debe ser instruido y juzgado en la Audiencia Provincial de Albacete, ya que era allí donde convivía la pareja.

El crimen de Montemayor se produjo en el paraje conocido como Fuente Nueva. La pareja había llegado a la localidad para trabajar en una campaña agrícola. Durante los hechos también resultó herido de gravedad un primo de la víctima.

Teléfono 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!