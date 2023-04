Roban de madrugada en el local de La Flor de Levante de Santa Rosa

El establecimiento de La Flor de Levante 1934 ubicado en la calle Santa Rosa ha sufrido durante la pasada noche el robo de toda la recaudación, a excepción de una pequeña bolsa con dinero de cambio que el autor o los autores de los hechos habrían dejado en el suelo.

Tal y como explica a Cordópolis la propietaria del local, Aitana Espi, fue ella misma quien anoche cerró el local, dejándolo todo recogido y con dinero en la caja correspondiente a la facturación, al pago de facturas y al cambio. La cantidad total podría superar los 700 euros, a lo que habría que descontar el dinero que había en la bolsa y que ha quedado en el suelo del local.

Ha sido precisamente un vecino quien le ha dado la voz de alarma al ver la persiana subida y no hallar a nadie en el interior del local. Además del dinero, los autores de los hechos se han llevado la llave de la caja registradora, que han dejado abierta.

Durante esta mañana, la Policía Científica ha acudido al local para hallar posibles huellas y pruebas que permitan dar con los autores. Espi ha pedido colaboración a los locales de los alrededores y a los vecinos para facilitar el trabajo de la investigación.

