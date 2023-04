La Policía Local interpone 26 denuncias por botellón y 7 por orinar en la calle en las Cruces

La Policía Local de Córdoba ha interpuesto un total de 26 denuncias por realizar botellón en el entorno de las Cruces de mayo durante la jornada del viernes y la madrugada del sábado. Asimismo, los agentes elevaron otras siete denuncias a personas que orinaban en la calle.

Según informan fuentes municipales, la gran afluencia de personas hasta ocupar la calzada en el entorno de determinadas cruces hizo que la Policía Local realizara “cortes de tráfico puntuales”, como fue el caso en el entorno de Carbonell y Morand y en la calle Isabel Losa, “con el objetivo de evitar cualquier situación de riesgo para los peatones”.

Los agentes constataron que “todas las cruces cierran y apagan la música cumpliendo el horario indicado y sin producirse ningún incidente ni sanción en este sentido”.

