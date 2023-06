Pillan a un alumno copiando en el examen de conducir con dispositivos electrónicos

La Policía Local de Puente Genil (Córdoba) ha denunciado a un hombre acusado de copiar en el examen del permiso de conducir y a dos personas más por supuestamente facilitarle las respuestas a través de dispositivos electrónicos.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, los agentes fueron requeridos por la seguridad privada del HAR de Puente Genil, edificio contiguo al edificio de exámenes, porque había varios individuos con actitud sospechosa en la zona del aparcamiento contigua a las aulas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Mientras, los agentes de Policía Local comprobaron como un alumno, vecino de La Roda de Andalucía (Sevilla) y con más de 15 exámenes teóricos suspendidos, portaba pegado a su cuerpo un dispositivo electrónico y en el oído un audífono que le permitía comunicarse con el exterior, de tal forma que le facilitaban las respuestas correctas.

Al respecto, los agentes localizaron desde dónde le facilitaban las respuestas correctas, consiguiendo interceptar los dispositivos electrónicos a dos personas, vecinas de las localidades de Camas (Sevilla) y Málaga, que manejaban dichos dispositivos mediante los que se comunicaban con el 'alumno', pasándole la información que éste debe responder en el examen.

Las tres personas se enfrentan a diferentes responsabilidades administrativas por la Ley de Seguridad Vial, artículo 77,5J y desde la DGT se recuerda que copiar en los exámenes del permiso de conducir se castiga con multas económicas y la imposibilidad de examinarse en España durante un plazo de seis meses e incluso pueden acarrear condenas penales en algunos supuestos.

“Con esta intervención se ha impedido que personas sin ningún tipo de conocimientos sobre las normas de tráfico puedan obtener el permiso de conducción, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial”, apuntan desde el Consistorio.

