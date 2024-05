Localizan en un descampado a un hombre de 85 años que había desaparecido en Dos Torres

La Guardia Civil ha logrado localizar a un hombre de 85 años que había desaparecido tras salir de su domicilio en Dos Torres (Córdoba) y, gracias a la señal del móvil que portaba, pudo ser encontrado.

Sobre las 21:00 del pasado 4 de mayo, la Guardia Civil de Dos Torres, tuvo conocimiento de la desaparición de su domicilio, de una persona de 85 años de edad. El octogenario salió de su domicilio sobre las 18:00 de ese día, no siendo localizado por vecinos de la localidad ni por sus familiares, siendo su última ubicación conocida por los alrededores del camino del cementerio.

Inmediatamente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda en el que se integraron efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Pozoblanco, además de familiares y voluntarios, para la localización de la persona mayor desaparecida.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que el desaparecido portaba un teléfono móvil, no obstante, no tenía capacidad para manejarlo ni para contestar llamadas. Por la Guardia Civil a través de una aplicación telemática se logró ubicar aproximadamente el lugar en el que se encontraba el dispositivo, no habiéndose desplazado desde la misma ubicación desde las 20:00.

Ante ello, los guardias civiles se desplazaron al lugar y tras batir la zona se logró localizar a la persona desaparecida sobre las 22:30 en un descampado, situado en el interior de un recinto cerrado de la cooperativa agroganadera San Isidro de la localidad de Dos Torres (Córdoba). Dicha persona se encontraba totalmente desorientada. Una vez localizado se pasó aviso a los familiares, que se personaron en el lugar siendo trasladado hasta su domicilio, para ser atendido por estos.

Al día siguiente los familiares, junto con la persona desaparecida, mostraron su agradecimiento personalmente a los componentes del Puesto de la Guardia Civil de Dos Torres (Córdoba) por la atención ofrecida, la labor realizada y el auxilio prestado.

La Guardia Civil recuerda, qué si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde el cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.