La investigación sobre el menor herido de un disparo, a expensas de una entrevista con sus padres

Las pesquisas abiertas por la Policía Nacional para esclarecer todo lo relativo al disparo recibido en el pecho por un menor de 14 años de edad que está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba está pendiente de que los agentes se entrevisten con los padres del menor, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según han informado fuentes sanitarias, el menor se encuentra en la UCI Pediátrica del citado complejo hospitalario y evoluciona favorable dentro de la gravedad, tras haber recibido el disparo este pasado domingo.

Mientras tanto, desde el Cuerpo Nacional de Policía investigan el suceso, con el objetivo de esclarecer cómo, cuándo y dónde se ha producido, aspecto este último según el cual se determinará si la investigación la prosigue este cuerpo o recae en la Guardia Civil.

