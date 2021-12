Herido un motorista en un accidente junto a la estación

Un motorista ha resultado herido sobre las 15:00 de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en las inmediaciones de la estación de tren de Córdoba, según han confirmado a este periódico fuentes del servicio de emergencias del 112 Andalucía.

Según las fuentes, en el siniestro habría implicado un turismo y un vehículo. El 112 ha recibido varias llamadas de testigos alertando del suceso y reclamando asistencia sanitaria, ya que el motorista estaba en el suelo, señalaban.

Al lugar se han trasladado servicios sanitarios y agentes de la Policía Local. El choque se ha producido en la avenida de América ya en la rotonda de Ibn Zaydún, han precisado las fuentes.

Además, ha sido necesario movilizar a personal de Sadeco, ya que ha habido un derrame de aceite provocado tras el siniestro en la calzada.

