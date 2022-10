Herida una persona que circulaba en patinete tras ser atropellada por un vehículo

Una persona que circulaba en patinete eléctrico ha resultado herida al mediodía de este miércoles en Córdoba capital al sufrir un atropello por parte de un vehículo.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 confirman a este periódico que el suceso se ha producido sobre las 14:05 en las inmediaciones del Puente de El Arenal, a la altura de la portada de la feria. Los alertantes avisaban de que una persona había resultado herida tras el atropello por parte de un vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local. El herido habría sido evacuado al Hospital Reina Sofía, sin que hayan trascendido más detalles del suceso.

