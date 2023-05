Fallece Alberto Villalba, último maquinista de la histórica locomotora cordobesa de 1864

Alberto Villalba, mecánico y maquinista en la Electromecánicas de la vieja locomotora cordobesa de 1864, ha fallecido en la noche de este viernes. Su cadáver ha sido extraído de un pozo en la zona de Majaneque por los bomberos de Córdoba y la Policía Nacional investiga las circunstancias de su muerte, según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

Las mismas fuentes han indicado que un vecino alertó sobre las 21:20 de este viernes de que había hallado el cadáver de un hombre en un pozo de una parcela del camino Trigueros, en Majaneque, y que hasta allí se desplazaron efectivos sanitarios, de Policía Local, Nacional y bomberos de Córdoba.

Estos últimos extrajeron el cadáver de un hombre mayor de unos 80 años. Este sábado, la Plataforma por el patrimonio industrial de Córdoba ha indicado a este periódico que el hombre encontrado es Villalba, que vivía en una parcela por esa zona.

El fallecido era mecánico de la Electromecánicas en 1966, cuando le encargaron que revisara la antigua locomotora que prestaba servicio en la fábrica -la que hoy está junto a la antigua estación de tren— Un año después, en 1967, optó al puesto de maquinista, que desempeñó hasta el año 1978, cuando la locomotora se paró para siempre.

Villalba pedía en una entrevista con este periódico hace unos meses la protección y traslado de la locomotora frente la actual estación de trenes de la capital, en la Plaza de las Tres Culturas.

