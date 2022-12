Evacuada al hospital una persona tras el vuelco de su vehículo en la autovía A45

Una persona, cuyo sexo y edad se desconocen, ha sido evacuada al hospital en ambulancia tras ser rescatada de su vehículo, que había volcado y había quedado en mitad de la autovías A-45 a su paso por Benamejí.

Según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, el accidente ha tenido lugar a las 15:10 en el kilómetro 76 de la citada carretera en sentido Málaga. Los alertantes indicaban que un turismo había quedado volcado en medio de la calzada y que había personas atrapadas.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado efectivos sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Lucena. Estos últimos han trabajado para rescatar a la persona del vehículo, que ha sido asistido y evacuado por carretera por el 061.

