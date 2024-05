Estupor entre vecinos de El Brillante: “En ese chalet entraban muchas personas y siempre por la puerta de atrás”

Entre los vecinos más cercanos a la vivienda en la que la Policía Nacional encontró este miércoles el cadáver de un hombre se respira un ambiente de estupor. Les resulta imposible, ni siquiera, confirmar quiénes vivían allí o qué parentesco tenían. Lo que sí afirman todos los entrevistados por este medio es que en aquella casa de la zona de El Brillante ocurrían “cosas muy raras” alejadas de lo que pudiera ser “el día a día de una familia normal”. Pese a todo, jamás pensaron que serían testigos de lo que ocurrió este miércoles.

Según el relato de los mismos, una familia -un hombre, una mujer y un niño- llegó a la vivienda el pasado mes de febrero. “Ya el primer día vimos algo raro porque la mudanza la hicieron a las 00:45, una hora que no es muy normal para hacer ese tipo de cosas”. Aquella mujer que vieron por primera vez es la que se encuentra ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba debido a las heridas que sufrió durante la tarde de este miércoles a manos de su pareja. Uno de los vecinos asegura que, antes de que la víctima fuera auxiliada, escuchó varias veces “ayuda” pero “muy de lejos”. No estaba incluida en el sistema Viogén y tampoco era usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de la mujer.

Y, ¿quién es el hombre que se suicidió? Por el momento, los vecinos desconocen su identidad. Incluso, el propietario del inmueble, a quien no se le ha comunicado este extremo, para saber si era quien firmó el contrato de alquiler u otra persona. Aunque el primer día llegó una famila compuesta por tres personas, los vecinos aseguran que “nunca más” se volvió a ver al hombre. Estos mismos vecinos aseguran que el propietario del inmueble “se cuida, y mucho”, de a quiénes alquila sus viviendas, además de pedir unas garantías adicionales y nóminas altas.

Desde aquel mes de febrero, la vivienda ha sido un ir y venir de personas, afirman. “Aquí entraban y salían muchas personas”, de diferentes nacionalidades y “siempre usaban la puerta trasera”. Se trata del único chalet que cuenta con esa salida, zona por la que este jueves se podían ver guantes y calzas usadas por la Policía Científica, y un bozal de un perro. En total, en la vivienda había tres canes que, lejos de ladrar, algunos vecinos destacan que “lloraban mucho”.

Hasta este miércoles, la relación de los vecinos con quienes ocupaban la vivienda era mínima. “Se trataba de personas que hacían vida de noche. De día no se les escuchaba, pero era llegar la noche y empezaban la música alta y las fiestas”. De hecho, el exceso del volumen llevó a los vecinos a comunicárselo al dueño del inmueble. Otra vecina, incluso, le pidió en dos ocasiones que cesaran la música “y lo hicieron”.

El ritmo diario de esta zona se vio alterado este miércoles cuando los agentes hicieron acto de presencia, quienes, además, no lo tuvieron fácil para acceder, según los vecinos. “Estuvieron gritando bastante rato, asegurando que iban a entrar porque nadie les abría la puerta. Y después vi cómo salía una mujer con dos niños en la más absoluta tranquilidad. Jamás iba a pensar que ahí se acababa de suicidar una persona”. El caso, que está en manos de Instrucción 7, ha sido declarado bajo secreto de sumario.

“Indignación” en la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha manifestado este jueves su “indignación” e “impotencia” ante el último caso de violencia machista en Córdoba capital, cuando una mujer fue apuñalada en la tarde de este miércoles por su pareja, un hombre que después se quitó la vida con el mismo arma blanca que usó para agredir a la mujer, que ahora se encuentra ingresada, con pronóstico reservado, en planta del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la plataforma, María Gómez, quien ha lamentado, en referencia a la violencia de género, que “esto no se acaba”, pues aunque “esta mujer, por suerte, se ha librado, ya que parece ser que está fuera de peligro”, lo cierto es que su agresor “lo intentó, la apuñaló delante de su hija”.

Además, según ha señalado Gómez, el agresor, “como hacen un tercio de los asesinos, pues se ha quitado la vida”, y todo ello sigue repitiéndose por “la sociedad en sí no está tomando conciencia verdaderamente” de lo que supone la violencia de género, a pesar de “los años que llevamos ya machacando contra esto, pero no hay la suficiente conciencia” del peligro que supone para muchas mujeres.

“Es que vemos que esto no se acaba --ha insistido--, que ellos no le tienen miedo a nada. Incluso, fíjense, se quitan hasta la propia vida, por demostrar no sabemos qué, y es que no se entiende hasta qué punto el machismo está intrínseco” en acciones criminales de hombres “hasta incluso llegar a suicidarse”.