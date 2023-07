Diecinueve detenidos con 27 kilos de cocaína tras caer una banda que traficaba desde Madrid a Córdoba

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado una operación conjunta que ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de droga y que ha terminado con la detención de 19 personas y quince registros domiciliarios. La banda criminal transportaba cocaína desde Madrid y el grueso del cargamento lo distribuía en Córdoba, además de en otros puntos aledaños a la Autovía del Sur en las provincias de Ciudad Real y Jaén. De los 19 detenidos, catorce han ingresado en prisión y cinco están en libertad con cargos.

En concreto, en Córdoba se han producido diez detenciones -siete hombres y tres mujeres- y cinco registros, según han informado la jefa de la Policía Nacional en Córdoba, la comisaria principal María Dolores López, y el jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil en Ciudad Real, el comandante Luis Arroyo, sobre la denominada Operación Moma.

La operación se ha desarrollado de manera conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional, a lo largo de siete meses. A los 19 detenidos se les imputa delitos de tráfico de estupefacientes y pertenencia banda criminal. Operaban en Córdoba, Jaén, Madrid y Ciudad Real. Los detenidos son de nacionalidad española y colombiana, hacían una viaje a la semana desde Córdoba a Madrid, de pocas horas de duración, y volvían con droga que distribuían en puntos intermedios y finalmente en la capital cordobesa.

La operación se inició en enero cuando tres personas en un vehículo se saltaron un radar en Ciudad Real, fueron perseguidos y se localizaron en una estación de servicio. En el registro se halló poca cantidad de droga y unos 10.000 euros. A los pocos minutos, una llamada de colaboración ciudadana alertó de que esas personas habían dejado en un aseo de la estación se servicio un paquete con 12.000 euros envasados al vacío. Se inició una investigación por posible blanqueo de capitales, adscrita al juzgado de Valdepeñas (Ciudad Real).

Se inició un seguimiento a estas personas, que una vez a la semana se desplazaban a Madrid y regresaban a las pocas horas. Se iban parando en puntos próximos a la autovía, donde establecían contactos y había un trasvase de un sobre por otro. El grueso de la droga se transportaba hasta Córdoba. Un control a la salida de Madrid hizo sospechar que utilizaban un doble fondo en el vehículo. Y se aunó la investigación ya en el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba.

Los seguimientos prosiguen y se les sorprende con cierta cantidad de droga en un control en Villa del Río, donde ya hay dos detenidos por llevar 280 gramos cocaína. Más adelante, se les interceptó en un nuevo viaje con más carga y entrando en Córdoba, produciéndose más detenidos e interviniendo 1,4 kilos de cocaína.

Fruto de las actuaciones, se ha intervenido un total de 77.246 euros y 4.100 dólares, 27 kilogramos de cocaína, 18,7 gramos de heroína, 894 gramos de hachís, 6.894,7 gramos de marihuana, 56 pastillas de metadona, seis teléfonos móviles, seis vehículos, cuatro catanas, un machete y diversas armas de fuego (tres rifles, un subfusil, dos silenciadores, un arma detonante de fogueo y mucha cantidad de munición 7,62).

Se han producido actuaciones de la Guardia Civil y Policía Nacional en Córdoba, Marmolejo, Lopera y Bujalance. En la operación han intervenido grupos de investigación de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Córdoba y Jefatura Superior de Policía de Madrid y de la Guardia Civil de Ciudad Real.

