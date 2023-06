Detenido por robar 19.000 kilos de aceite de la almazara de la que fue despedido

La Guardia Civil ha detenido en Luque a un vecino de Baena, de 47 años de edad, como presunto autor de un delito de robo y otro de falsedad documental, por sustraer 19.000 kilos de aceite de la almazara de la que había sido despedido.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en el Puesto de Luque que, durante los pasados meses de marzo y abril, se había producido un robo de aceite en un molino de aceituna, ubicado en el término municipal de la localidad, donde un autor desconocidos, tras acceder al interior de las instalaciones, habían sustraído unos 19.000 kilogramos de aceite de oliva.

La inspección practicada en el recinto del molino, permitió comprobar que el autor/es para acceder a las instalaciones, no habían forzado ninguna de los accesos, lo que hizo a los investigadores de la Guardia Civil sospechar que el robo pudiera haber sido cometido por una persona que tuviese acceso al recinto.

El avance de la investigación unido al análisis de los indicios obtenidos en la inspección ocular practicada, permitió sospechar que el robo pudiera haber sido cometido por un extrabajador del molino, de 47 años de edad, vecino de Baena, que había sido recientemente despedido.

Ante ello, tras obtener indicios suficientes de su implicación en el robo investigado, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo.

El desarrollo de la investigación permitió averiguar que, para justificar la venta del aceite a los compradores, el presunto autor presuntamente utilizó los albaranes y el sello que se encontraba en la báscula de pesaje del molino, por lo que también fue detenido como presunto autor de un delito de falsedad documental..

Detenido y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

