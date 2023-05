Detenidas dos mujeres por robar joyas y dinero en domicilios forzando la puerta

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba detuvieron el pasado día 20 de abril, a dos mujeres como presuntas autoras de delitos de robos con fuerza en el interior de domicilios ubicados en las ciudades de Córdoba y Sevilla, a los que accedieron con los métodos del resbalón y fractura de bombín.

La investigación se inició a principios de mes de abril, cuando la Policía Nacional recibió diversas denuncias de robos cometidos en domicilios en la zona centro, levante y ciudad jardín de Córdoba. Estos robos tenían en común que para acceder a las viviendas utilizaban el método de resbalón y fractura de bombín, se cometían en horario diurno y habían sustraído joyas y dinero en efectivo, desechándose otros objetos de valor.

Tras visionar las cámaras de video vigilancia de uno de los edificios, los investigadores identificaron a dos mujeres como posibles autoras de los robos. Los agentes comprobaron también que la organización empleaba a chicas jóvenes, que se camuflaban fácilmente entre el resto de las personas, cuando se introducían en un portal o realizaban labores de vigilancia en las zonas donde posteriormente robaban.

Fruto de la investigación, los agentes detectaron en la ciudad a dos mujeres que coincidían con las que aparecían en las cámaras de video vigilancia, iniciándose desde ese momento un dispositivo de vigilancia sobre las mismas, corroborando que las investigadas se dedicaban a actividades ilícitas, procediendo a la detención de las mismas.

Tras realizar una exhaustiva requisa en el vehículo que conducían las detenidas, se localizaron útiles, joyas, dinero en efectivo y otros efectos. Además se localizaron las prendas de ropa que estas vestían cuando fueron grabadas en las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron intervenidas por los agentes.

Dada la experiencia de los investigadores y afianzada la hipótesis de que las detenidas podrían pertenecer a un grupo organizado de delincuencia con carácter itinerante, se llevaron a cabo diferentes gestiones, y se tuvo conocimiento de que en Sevilla se había cometido un robo en el que las presuntas autoras coincidían con las características físicas de las detenidas, por lo que se le imputa la presunta autoría de otro delito de robo con fuerza en la capital hispalense. Además, la víctima del robo reconoció efectos robados que les fueron incautados a las detenidas.

Las detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Córdoba.

