Desarticulado con registros y detenciones en Córdoba un grupo internacional que enviaba cocaína de Brasil a Europa

La Guardia Civil, en colaboración con Europol, la Policía Judiciaria portuguesa y la Policía Federal brasileña ha llevado a cabo la denominada operación “Terminus”, que ha permitido desarticular una importante organización criminal internacional que remitía periódicamente grandes cantidades de cocaína desde Brasil a Europa, a través de España y Portugal. Parte de los registros y detenciones en una de las fases de esta operación se llevaron a cabo en Córdoba.

Esta organización delictiva se estructuraba en una compleja red dividida en células independientes lideradas por un “delegado” con funciones específicas y roles criminales perfectamente definidos que ocultaban la droga procedente del país sudamericano en la provincia de Málaga y que posteriormente trasladaban en vehículos, que disponían de sofisticados “caleteados” o “dobles fondos”, hasta el País Vasco y Cantabria, para desde allí, ser finalmente distribuida a países europeos.

La operación se inició en junio de 2022 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento que en la provincia de Málaga se encontraba un individuo de nacionalidad brasileña que supuestamente había sido el autor intelectual del asesinato en 2019 de un abogado, ejecutado por sicarios en localidad de Sao Paulo (Brasil). Esta persona, que se encontraba huido de Brasil, ejercía como intermediario de una red de “correos” ubicada en la provincia de Málaga que distribuía la cocaína que llegaba a España.

A su vez, los guardias civiles también detectaron en Málaga la presencia de dos miembros relevantes de esta organización que trabajaban como oficiales de la Policía Militar y del Ejército de Brasil, que se habían reunido con otras personas de la organización para, supuestamente, organizar un nuevo envío de cocaína a través de Portugal.

Debido a la operativa internacional de este grupo criminal se inició una cooperación policial más estrecha en la que participaban junto a la Guardia Civil, Europol y la policía portuguesa y brasileña. Esta colaboración pronto daría sus frutos ya que, a finales de junio la Policía Judiciaria lusa aprehendió en el Puerto de Sine (Portugal) un contenedor de fruta de açai congelada (una fruta del amazonia) que ocultaba 320 kilogramos de cocaína, procediéndose a la detención de 3 personas de origen brasileño por tales hechos.

Como resultado, el 5 octubre más 250 agentes pertenecientes a todos los cuerpos policiales intervinientes en esta investigación llevaron a cabo la primera fase de explotación de esta operación sobre la infraestructura delictiva y mercantil de la organización. Se realizaron 22 registros domiciliarios en la localidad de Belém (Brasil) y se detuvo a 7 personas, entre los que se encontraba uno de los oficiales de la Policía Militar brasileña identificados en la provincia de Málaga.

Mientras tanto, el otro oficial del ejército brasileño permanecía oculto en la provincia malagueña, aunque la Guardia Civil continuaba monitorizando sus movimientos y reuniones con otros investigados, averiguando que planeaban adquirir una embarcación con la que pretendían realizar un nuevo envío droga. Esta información permitió en el mes de septiembre que la Policía Federal de Brasil interviniera en la localidad de Belém (Brasil) una partida de 483 kilogramos de cocaína que pretendían enviar a España.

Esta última intervención policial en suelo brasileño hizo que el militar que se encontraba oculto en Málaga intentara regresar a su país, resultando detenido a su llegada al aeropuerto de Rio de Janeiro (Brasil) gracias a la información aportada por la Guardia Civil.

Paralelamente continuaba la investigación a la infraestructura integrada por miembros de la red criminal que actuaban como “correos” en Málaga. Estos individuos realizaron un “vuelco” (robo de droga a otra organización criminal) de 450 kilogramos de hachís haciendo uso de armas de fuego a finales de septiembre de 2022. La droga robada se ocultó en una vivienda que hacía de “guardería” y en una de las transacciones que la organización intentaba llevar a cabo con esta droga, la Guardia Civil detuvo a dos individuos que transportaban en un vehículo 60 kilogramos de hachís.

En mayo de 2023 se procedió a la segunda y última fase de explotación de esta operación donde más de 300 agentes llevaron a cabo 24 registros simultáneos en las provincias de Málaga, Córdoba, Madrid, Vizcaya y Cantabria y en Lisboa (Portugal), procediéndose a la detención de otras 17 personas.

La operación “Terminus” ha finalizado con la detención de 24 personas en España, Brasil y Portugal, aprehendiéndose un total de 803 kilogramos de cocaína, 1,7 kilogramos de metanfetamina, 60 kilogramos de hachís, 116.680 euros en metálico, varios monederos físicos de criptomonedas, 5 armas de fuego semiautomáticas, 233 cartuchos de varios calibres, 2 armas blancas, 1 pistola táser, documentación falsificada, un dron de última generación, balanzas de precisión, envasadoras al vacío, inhibidores de frecuencia, geolocalizadores GPS, teléfonos satelitários, placas de matrículas de países europeos y relojes de lujo, entre otros objetos.

De igual manera se ha desarticulado la estructura financiera de la organización criminal que estaba liderada por una persona experta en la constitución de empresas instrumentalizadas con actividad ficticia a través de testaferros, obteniendo de este modo líneas de crédito millonarias con entidades bancarias con las que sufragaban sus operaciones de narcotráfico. Además, en España se han embargado 7 inmuebles y 12 vehículos de alta gama por valor de 2,5 millones de euros, así como 48 productos bancarios.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, de Europol, de la Policía Judiciaria de Lisboa (Portugal) y de la Policía Federal del Estado de Pará (Brasil), que han sido apoyados por otros del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), del Grupo de Apoyo Operativo de la Guardia Civil (GAO), y de las Unidades de Policía Judicial de las Zonas de la Guardia Civil de País Vasco, Cantabria, Andalucía y Madrid, además del Grupo de Acción Rápida (GAR).

