Denuncian el ataque de una rehala de una montería a reses bravas de una finca

Una rehala de perros de una montería atacó el pasado domingo a las reses bravas de una finca de Villaharta (Córdoba), provocando la muerte de dos becerros y heridas en otras cinco vacas, según ha denunciado a este periódico el propietario de la ganadería Monte Toro.

Los hechos ocurrieron el domingo 29 de enero sobre las 12:00, cuando los perros de una rehala que iban a montear en la finca El Lopillo de Villaharta, fueron “soltados justamente en la puerta de los corrales para montear en la finca de al lado”. Las vacas bravas se encontraban encerradas en el cercado y custodiadas por cinco personas “cuando de repente fueron atacados por unos perros” de la rehala.

El denunciante, que también es veterinario, señala que los perros hirieron a cinco vacas y mataron a dos becerros bravos de tres meses. Además, como consecuencia de la estampida, las reses “rompieron el cercado y pasaron a la finca que se estaba monteando, con el consiguiente susto para los cazadores”.

La Guardia Civil ha confirmado a Cordópolis que sus agentes se personaron en el lugar de los hechos, tras ser solicitada su presencia por la propiedad del ganado e identificaron tanto a los dueños de los perros como al propietario de la finca. No consta, hasta este momento, que se haya tramitado una denuncia por estos hechos. El ganadero señala que interpuso una denuncia el lunes en el puesto de Espiel de la Guardia Civil.

El propietario del ganado constata, de igual forma, que los guardias civiles identificaron a las personas presentes, entre las que se encontraban los cazadores y las personas que estaban custodiando el ganado. Asimismo, señala que una de estas personas que cuidaba las reses recibió una cornada de una vaca durante los hechos y tuvo que ser trasladado y atendido en el hospital.

El ganadero ha manifestado que informó a la Guardia Civil de que ya había advertido al titular del coto de caza el día anterior , ya que “soltar los perros tan cerca de los corrales donde estaban las vacas bravas era muy arriesgado, a lo que hizo caso omiso”.

