Cuatro detenidos y 140 kilos de marihuana incautados en una operación policial en Las Palmeras

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha incautado más de 140 kilos de marihuana durante una operación policial efectuada este jueves en Las Palmeras.

Según ha podido conocer este medio, durante la jornada se realizaron seis entradas y registros en viviendas ubicadas en las calles Patio Pico Aneto y Patio Pico Veleta. Junto a los más de 140 kilos de marihuana, los agentes incautaron drones, dinero y poco más de nueve gramos de hachís.

Los detenidos pasaron anoche ante el Juzgado de Instrucción número 3, en funciones de guardia.

