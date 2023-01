Córdoba registra la cifra más alta de accidentes de tráfico mortales de la última década

Desde el año 2012 no se habían producido en la provincia de Córdoba tantos accidentes con fallecidos durante 12 meses. Según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2022 las carreteras cordobesas sufrieron 25 accidentes con fallecidos. De la última década, solo 2012 tuvo más, un total de 27, según el balance ofrecido.

Todos los accidentes mortales del año pasado tuvieron como resultado un único fallecido, según los datos. En 2019 hubo el mismo número de fallecidos en la provincia, 25, pero con menos accidentes mortales, un total de 22. De la misma manera, en cuanto a número de fallecidos, solo hubo más en el año 2012. Todo esto indica un aumento de la siniestralidad con resultado de muerte en las carreteras de Córdoba, algo que se debe principalmente al envejecimiento del parque automovilístico y a la falta de inversiones públicas en las vías.

Hasta ahora, en la década, el peor año fue 2012, con un total de 33 víctimas mortales. El mejor 2020, el del confinamiento y el de, por tanto, la reducción de la movilidad en las carreteras. Entonces hubo tan solo 13 fallecidos. Antes, en 2014 se había marcado un mínimo histórico, con otras 14 víctimas mortales.

En 2022 se produjeron 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.008 resultaron heridas graves. Estas cifras representan 44 fallecidos más (+4 %) y 425 heridos graves menos (-10 %) que en 2019, año de referencia y previo a la pandemia.

En cuanto a movilidad, durante el pasado año se registraron 439,8 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, lo que supone un 3 % más que los realizados en 2019 (427,1 millones).

El parque de vehículos se ha incrementado en un 3,6 % respecto a 2019, llegando a los 35,6 millones de vehículos, y el censo de conductores ha aumentado un 0,82 %, hasta los 27,5 millones de conductores.

