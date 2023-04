Un coche se sale de la vía y cae al arroyo Guadalbarbo

Un coche se ha salido de la vía y ha caído este mediodía al arroyo Guadalbarbo, a la altura del puente de Alcolea, según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112.

La caída se ha producido sobre las 14:40 cuando, por motivos que se desconocen, el vehículo se ha salido de la vía y ha caído a este arroyo. Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, bomberos y sanitarios.

El coche habría caído desde una altura de cuatro metros y habría una persona herida leve.

Por otro lado, los bomberos también han acudido esta mañana al bar New Gothica, en el Arroyo del Moro, tras un incendio en la cocina. Cuando los bomberos han llegado, el propietario del local había sofocado el fuego, por lo que han supervisado que quedara totalmente extinguido.

