Capturan una nutria en las calles de Córdoba capital

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado este domingo de la captura de un gran nutria en plena ciudad. La Policía Local había recibido numerosas llamadas alertando de la presencia de una nutria de gran tamaño en el entorno del barrio de Fátima y la avenida Carlos III.

Tras ello, se dio aviso al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares. Personal de este centro y dos patrullas de la Policía Local han colaborado en la localización y posterior captura de la nutria.

El primer aviso del avistamiento del animal se recibió desde la avenida Carlos III con la calle Arcos de la Frontera. Tras la puesta en marcha del dispositivo, el animal fue capturado en la calle Escultor Fernández Franco con Plaza de la Alcaidía.

Se sospecha que el animal, un ejemplar adulto, pudo haberse desorientado en la zona cercana del arroyo Pedroches. Finalmente la nutria ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Especies Amenazadasde la Junta de Andalucía.

