Cae un grupo internacional de narcotraficantes que enviaba droga de Córdoba a Alemania y Polonia

La Guardia Civil y la Investigación Criminal Aduanera de Alemania (Zollkriminalamt / Zollfahndungsamt Essen) como consecuencia de la explotación de la denominada “Operación CALIFA-AREA-23”, ha detenido a diez personas, nueve de ellas en España y una en Alemania, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas entre España y Alemania principalmente.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo tras detectar el Área de investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puente Genil, un envío a través de una empresa de paquetería con destino a una ciudad de Polonia. Tras la apertura del mismo, se pudo comprobar que contenía 6,5 kilos de cogollos de marihuana, lo que hizo sospechar que pudiera haber sido enviado por los integrantes de una organización Criminal que se pudiera estar dedicando al tráfico internacional de marihuana.

Posteriormente, el pasado mes de julio, se detectaron dos envíos desde una oficina de paquetería ubicada en una localidad de la provincia en la que constaban como destinatarios dos ciudades de Alemania. Los mismos fueron intervenidos, aprehendiéndose de su interior un total de 10 kilogramos de hachís.

El avance de la investigación permitió detectar el envío de más de 50 paquetes postales por parte de la Organización investigada, todos ellos con destino a ciudades de Alemania, que ocultaban una importante cantidad de sustancia estupefaciente en su interior. Ante ello, se estableció una colaboración entre el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Córdoba, que se hizo cargo de la investigación, y la Oficina de Investigación Criminal Aduanera de Essen centrándose la investigación en la identificación, localización y detención de los verdaderos responsables de los envíos, ya que los datos que figuraban en las etiquetas de los mismos eran falsos.

Gracias a la estrecha y coordinada colaboración entre las Unidades de la Guardia Civil y la Investigación Criminal Aduanera de Alemania (Zollkriminalamt / Zollfahndungsamt Essen) se logró identificar a varios miembros de la organización y comprobar que llevaban meses realizando envíos similares, de los cuales se han podido intervenir un total de 13 paquetes postales tanto en territorio español como alemán.

Tras realizar un análisis de la información disponible, se logró identificar a los responsables de la actividad ilícita y toda la cadena de suministro de la sustancia estupefaciente, así como los destinatarios de la misma en Alemania.

Tras varios meses de investigación conjunta, en la que se realizaron numerosas reuniones entre las Unidades implicadas en la investigación de Alemania y España, una vez conocido el “modus operandi” realizado y las personas implicadas en los hechos, se procedió a planificar una explotación conjunta y simultánea en los dos países con la participación de agentes de Guardia Civil en Alemania y agentes de la Investigación Criminal Aduanera de Alemania (Zollkriminalamt) en España, en la que se han realizado el registro de 10 inmuebles y una cochera en las provincias de Sevilla, Málaga y Córdoba y otros 4 registros en viviendas de varias localidades alemanas, lográndose el desmantelamiento total de la Organización Criminal en ambos países.

Fruto del desarrollo de esta Operación, se han desmantelado ocho plantaciones de marihuana “indoor”, siete de ellas en España y una en Alemania, que han permitido la aprehensión de un total de más de 2.000 plantas de marihuana. Asimismo, se han intervenido más de 30.000 euros en efectivo, material electrónico, 2 vehículos de alta gama, 12 kilogramos de hachís y 105 kilogramos de cogollos de marihuana a través de los envíos postales y registros practicados.

En el operativo realizado en España han participado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba, el Área de Investigación del Puesto Principal de Puente Genil, USECIC de Córdoba, Málaga, Jaén y Sevilla, Servicio Cinológico de Córdoba y Sevilla.

