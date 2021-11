Buscan en Córdoba a tres niños que su madre se llevó de un centro de menores de Aranjuez

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Aranjuez (Madrid) busca, con ayuda de otras unidades y de la Guardia Civil, a la mujer que no entregó a sus hijos en un centro de menores de la Comunidad de Madrid en esta localidad el pasado 15 de noviembre, tal y como estaba estipulado. Las fuerzas de seguridad buscan a los tres niños tanto en Madrid como en Córdoba.

Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre en la residencia infantil Madre Teresa de Aranjuez. Los niños, Jonathan, Adán e Izan, de 9, 5 y 7 años, tenían una estancia de una horas programada con la madre, de 27 años, pero al terminar no apareció con ellos, ni tampoco al día siguiente. Dos de ellos necesitan medicación.

Por ello, la Comunidad de Madrid ha denunciado la desaparición de tres menores, ya que tiene su custodia, han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, donde se ha mostrado a disposición de las autoridades para colaborar y encontrar a los niños.

El padre y otros familiares también han denunciado los hechos ante la Policía y la Asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta con sus fotos y características. Creen que la mujer se llevó a los niños en tren. La Policía Nacional y Guardia Civil les busca en Madrid y Córdoba. Los padres habían perdido la custodia de los pequeños, pero sí tenían derecho a visitas programas.

