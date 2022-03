La vuelta con ‘cuentagotas’ de transportistas a la carretera alumbra una lenta recuperación de la normalidad

La vuelta con ‘cuentagotas’ de transportistas a la carretera que se ha apreciado en la jornada de este lunes parece alumbrar una aún lenta recuperación de la normalidad en el sector de transporte de mercancías que permanece afectado por la huelga convocada por la plataforma de trabajadores autónomos y pymes. Al inicio de la semana y después de las medidas anunciadas por el Gobierno, ha habido transportistas que se han echado a la carretera para reiniciar su tarea, aunque la mayoría permanecía parado este lunes bien “por miedo a represalias” o bien por creer insuficientes las bonificaciones que el Ejecutivo central pondrá en marcha y ha acordado con los representantes del sector del transporte.

Desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación, que aúna a las empresas de este sector donde están asociados supermercados cordobeses como Piedra, Deaza o Alssara, entre otros, explicaban que este lunes “sí es verdad que hay transportistas que han perdido el miedo y están saliendo”, según su portavoz, Álvaro González. “O no compartían el paro convocado pero no salían por miedo, o compartiéndolo, le han parecido suficientes las medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa”.

En ese sentido, “se detecta que hay más transportistas que están saliendo y esperamos que eso ayude a que caigan por su propio peso, y cese el paro. O, si algunos siguen con el paro, que dejen trabajar a los demás”, reclaman desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación. “La situación es que sigue el reparto de pocos pedidos, pero la percepción ya es que están saliendo más transportistas. Y han avisado de que en los próximos días entregarán más pedidos”. Con ello, confían en que sea ya “un punto de inflexión” para la recuperación de la normalidad en el transporte.

Empresas de Córdoba dedicadas al transporte de mercancías reflejaban esa situación este lunes, según han expusto a este medio: en algunas todos los transportistas autónomos seguían parados -era el caso de Cotranco-, mientras que en otras, con cuentagotas, se habían incorporado a la carretera algunos camioneros, si bien muy lejos aún de recuperar la normalidad, como en el Operador Logístico Gonzatrans S.L.

Con todo ello, la panorámica general en el transporte de mercancías en Córdoba y Andalucía que se dibujaba este lunes seguía “la tónica general de estos días. Sigue sin fluir la cadena de suministro, hay problemas en la recepción de mercancías, en algunos casos con cuentagotas, y hay problemas de reparto a minoristas, supermercados y el canal de hostelería y restauración”, según los empresarios de alimentación.

Asimismo, han denunciado el uso de la violencia en algunos casos por parte de huelguistas. “Hemos detectado más de 2.500 camiones saboteados,con las ruedas pinchadas”, a nivel nacional, desde el inicio del paro del sector del transporte. “La violencia no es concebible para reivindicar algo, que se haga a costa de hundir a otro”.

La situación actual “es una tormenta perfecta que nos afecta a todos”, señalan desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación, donde dicen que “todos estamos sufriendo la subida del precio de la electricidad y los combustibles. Eso nos afecta a todos y todos tendremos que luchar juntos para salir, pero no se hace impidiendo el trabajo de los demás ni chantajeando a la sociedad con la falta de suministro de almentos”.

En Mercacórdoba, el mercado central de la capital, la situación del lunes entraba dentro de la normalidad, un día en el que no hay lonja de pescado fresco -el producto donde más se ha notado el paro estos días atrás-. La entrada de frutas, verduras y hortalizas había sido la normal, sin ningún tipo de incidencia por la huelga de los transportistas autónomos, según ha indicado el presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez.

Y, en las carreteras, el único incidente detectado fue el de un piquete de transportistas en huelga que intentó cortar la Autovía del Sur (A-4) a la altura de La Carlota, según confirmaban fuentes de los servicios de emergencias del 112 Andalucía. Los hechos se producían a las 6:40 de la mañana a la altura del kilómetro 433 de la Autovía del Sur (A-4). Los transportistas no llegaron a prender los neumáticos, que ya estaban en la carretera. Un aviso al 112 y a la Guardia Civil permitió la rápida llegada de los operativos al lugar y los agentes lograron evitar que los manifestantes prendieran fuego a este material para provocar el corte de la autovía.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!