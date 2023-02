Vuelos solidarios en globo sobre Córdoba para ayudar a Turquía y Siria

Sobrevolar en globo la ciudad de Córdoba por un importe que se destina íntegramente a la labor de Cruz Roja en Turquía y Siria, los dos países afectados por el fortísimo terremoto que ha dejado decenas de miles de muertos. Son los vuelos solidarios en globo que acaba de poner en marcha una empresa del sector para canalizar ayuda solidaria hacia los pueblos turco y sirio.

La idea la ha puesto en marcha Globotur, que ya ofreciera la experiencia de volar en globo aerostático para hacer llegar dinero a Cruz Roja en su tarea con las personas refugiadas de la guerra en Ucrania. Ahora, tras el terremoto ocurrido en Turquía y Siria, esta iniciativa solidaria vuelve a ofrecerse al público.

Por un precio de 175 euros, el importe del vuelo en globo “se destinará íntegramente a la Cruz Roja para sus labores de ayuda a los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria”, expone la empresa en su página web.

Los promotores de esta idea la ofrecen para clientes que quieran vivir la experiencia de un vuelo en globo o bien para quien quiera comprarla como regalo. Por eso, aunque la adquisición se realice ahora y el importe se destine ya a Cruz Roja, el vuelo podrá realizarse en un periodo de 18 meses.

Además de Córdoba como destino de este vuelo en globo solidario, la empresa de la iniciativa también ofrece la posibilidad de realizarlo en Arcos de la Frontera (Cádiz), Sevilla y Antequera (Málaga).

La iniciativa de esta empresa de globos aerostáticos ha aprovechado sus propios medios para sumarse a la campaña de recaudación de fondos que desde distintos ámbitos se ha puesto en marcha para atender las necesidades de las personas afectadas por el terremoto en Turquía y Siria, que necesitan urgentemente cubrir sus necesidades básicas en estos momentos.

El dinero donado al comprar el pasaje de vuelo se dona directamente a la agrupación provincial de Cruz Roja, que canaliza las ayudas recibidas en su campaña de ayuda a Turquía y Siria, con las que se hace frente a necesidades de comida, abrigo, medicamentos y otras atenciones a las personas que se han quedado en la calle por el terremoto.

