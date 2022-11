Verano de récord en los apartamentos turísticos y pinchazo en los hoteles de Córdoba

El verano de 2022 pasará a la historia estadística por los resultados de viajeros de los apartamentos turísticos de Córdoba, que batieron todos los registros, superando en un 35% el número de huéspedes que hubo en el verano de 2019. Aquel fue el último verano antes de la pandemia y, al igual que ahora, no hubo restricciones en la movilidad.

La alegría estadística que ha mostrado este verano la Coyuntura Extrahotelera del Instituto Nacional de Estedística (INE) ha compensado el pinchazo que han registrado los hoteles de Córdoba capital, que se han quedado un 15% por debajo de los registros del verano de 2019. El salvavidas al que agarrarse está en que, a diferencia de hace tres años, el turismo sigue hoy aún cerrado en determinados países asiáticos.

En cualquier caso, los datos muestran que que la tendencia en Córdoba capital es la de acoger viajeros que optan por el alojamiento más asequible y que no pasan demasiadas noches en la ciudad. En el caso de los hoteles, la estancia media este verano ha sido de 1,7 noches (la misma que en 2019). En el caso de los apartamentos, mejora y sube a las 2,1 noches (en 2019 era de 1,9).

Así, parece que, mientras la Gerencia de Urbanismo se llena de proyectos de grandes hoteles, los huéspedes de estos acaban optando por los apartamentos turísticos, que, todo sea dicho, también han crecido en los últimos años. En la capital hay, según el registro de la Junta de Andalucía, 42 apartamentos turísticos, mientras que, a finales de 2019, eran 29 establecimientos. En cuanto a los hoteles, a finales de aquel año había 107, mientras que ahora hay 113 hoteles.

En total, si se suman apartamentos y hoteles, este verano han venido a Córdoba un total de 218.856 viajeros a pasar al menos una noche. Son un 12% menos el verano de 2019, en el que viajaron a la capital 250.105 personas.

A pesar de que no mejoran los datos de 2019, los hoteles de Córdoba siguen siendo el principal alojamiento para los turistas, de manera que, según los datos del INE, un total de 203.312 personas se alojaron en los hoteles de la ciudad entre julio y septiembre. Si se compara con el verano de 2021, el incremento es del 17%, pero si se mira más atrás, a 2019, la caída es, como hemos dicho, del 15%, pues aquel verano fueron 238.601 los viajeros que hicieron noche en los hoteles de la ciudad.

Por meses, septiembre fue el mejor mes para el alojamiento hotelero. Sin embargo, en los apartamentos turísticos fue agosto el mes de mayor trasiego de viajeros. En este ámbito, el número total de turistas que se han alojado entre julio y septiembre en apartamentos de la ciudad ha sido 15.544. Son un 35% más que en el verano de 2019, cuando fueron 11.504; y un 64% más que el verano de 2021, cuando se registraron 9.485 turistas en este tipo de alojamiento.

Los datos siguen incompletos. El INE no ofrece estadísticas mensuales de viajeros que se alojan en las viviendas con fines turísticos (VFT), que son, hoy por hoy, el tipo de alojamiento que más plazas oferta a nivel global. En total hay en Córdoba capital 1.850 pisos o casas turísticas cuya ocupación este verano (y también el de 2019) es desconocida. Es probable que, con esos números en la mano, se pudiera asumir obtener una foto fija de cómo ha respondido Córdoba a la vuelta del turismo internacional, pero, por el momento, habrá que conformarse con los datos del resto de la oferta.

