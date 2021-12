La vacunación a niños en Córdoba solo se hará en centros de salud

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará este miércoles a administrar esta semana las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus a los menores de 12 años. En un primer momento, a partir de este lunes, se han abierto las agendas de autocita para los de 11, 10 y 9 años tanto en la app y el teléfono de Salud Responde como en ClicSalud+. Además, la Consejería ha informado de que en el caso de Córdoba, en principio, solo se vacunará en los centros de salud y por las tardes.

Será el miércoles cuando comience a inocularse el preparado específico para niños de Pfizer, que además de contener una menor cantidad de principio activo separa las dos dosis un intervalo de ocho semanas en vez de tres, en toda Andalucía, fundamentalmente en centros de salud y puntos externos, aunque también hay prevista la intervención de las unidades móviles y vacunación en algunos colegios. La cita para la segunda dosis se dará en el momento de la vacunación.

Así, en Almería, se vacunará en centros de salud de toda la provincia, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, en Vera (Parque la Rambla), en los recintos feriales de Huércal Overa, Vélez Rubio u Olula del Río; en el Estadio de Santo Domingo (El Ejido) y en la Plaza de toros (Roquetas de Mar), además del colegio de Educación Infantil Europa.

En Cádiz y Málaga, la vacunación se llevará a cabo fundamentalmente en los centros de salud, aunque contarán con el apoyo de las unidades móviles y algunos puntos externos, como los pabellones municipales de Algeciras o Tarifa, en Cádiz, y de Antequera o Torremolinos, en Málaga. Además, en la provincia malagueña se vacunará en colegios de entornos rurales.

Por su parte, en Córdoba, Jaén y Granada, se seguirá con la vacunación en centros de salud y en la capital granadina en el centro de vacunación de Doctor Oloriz.

En Huelva, la vacunación se hará igualmente en los centros de salud, si bien se utilizarán puntos externos como el del recinto ferial Aracena, el Sindicato Minas de Riotinto o el polideportivo municipal Valverde del Camino.

Y, por último, en la provincia de Sevilla la vacunación se hará en centros de salud y, en la capital, en el punto externo de la Facultad de Matemáticas y en el punto del Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir de la barriada de La Candelaria.

Además, en todas las provincias está prevista la vacunación el próximo fin de semana 18 y 19 de diciembre para agilizar la vacunación de este tramo de edad.

Por otra parte, el consejero de Salud y Familias ha anunciado hoy que a partir de mañana podrán acudir a los puntos de vacunación sin cita para terceras dosis las personas mayores de 60 años, dando así mayor accesibilidad a este colectivo para “agilizar al máximo a este colectivo” para así poder bajar al tramo de edad de 55 a 60 en breve.

Toda la información sobre vacunación a menores y otros colectivos se encuentra disponible en la página web www.andavac.es

