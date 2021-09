La vacunación despeja el horizonte de la vuelta a los institutos

Que las personas de 12 a 19 años se incluyeran en la campaña de vacunación contra la Covid19 desde mediados de este verano ha hecho que, a las puertas de comenzar el nuevo curso en los institutos este miércoles 15 de septiembre, la inmunización de un alto porcentaje de los estudiantes haya despejado la vuelta a las aulas en un nueco curso en pandemia.

A la vacunación del profesorado y demás profesionales de los institutos que se llevó a cabo el curso pasado, se suma ahora la inmunización de un alto porcentaje de los estudiantes, a los que en función de su año de nacimiento, se les empezó a inocular la vacuna de la Covid entre finales de julio y primeros de agosto. Llegados a este punto, los datos señalan que el curso comenzará en los centros de Secundaria con la mayoría de ellos vacunados con una dosis y en los siguientes días se completará las segundas dosis.

Los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) muestran que en el tramo de edad de 12 a 19 años -no es el tramo exacto de los estudiantes de Secundaria pero sí el tramo más aproximado del que hay registros de vacunación-, ya hay un 85,4% de los adolescentes cordobeses con al menos una dosis de la vacuna contra la Covid. Ese porcentaje abarca también a jóvenes que ya no están en el instituto, pero sí incluye a todos los que estarán este curso que empieza ahora.

Si se analiza la inmunización lograda con la pauta completa de la vacuna en este sector de la población, actualmente el 66,6% ya tiene las dos dosis de la vacuna. Es decir, 44.774 jóvenes de 12 a 19 años ya cuentan con total protección frente a la enfermedad gracias a la vacuna.

Así, comenzando el curso y en los próximos días, deberán pasar por las manos de los sanitarios de la provincia de Córdoba unos 12.600 jóvenes de estas edades a los que les falta aún la segunda dosis de la vacunación, un sector de la población que ha rebasado el ritmo de vacunación de los jóvenes de 20 a 29 años, que representan el tramo de edad con menos porcentaje de vacunación. Hay que recordar que los menores de 12 a 16 años han tenido que acudir acompañados de sus padres o madres para recibir las dosis, una población adulta más concienciada que algunos jóvenes frente a los riesgos de la Covid.

Con estos datos y a punto de comenzar las clases en los institutos con la presencialidad como norma, desde la Consejería de Educación se han mantenido las medidas de prevención establecidas ya en el curso pasado como es el uso de la mascarilla, gel hidroalcohólico y la distancia de seguridad, pero esta es menor -de 1,50 metros pasa a 1,20- que el curso pasado.

En los dos primeros cursos de Secundaria se podrán establecer medidas de ajuste de los grupos de alumnos para aumentar la distancia interpersonal. Podrán consistir en la realización de desdobles que permitan bien crear más grupos de un mismo nivel o bien grupos mixtos. Igualmente, los centros podrán agrupar las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función de la habilitación del profesorado disponible en el centro docente.

Los centros docentes que imparten tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial podrán adoptar una organización curricular flexible solamente en el caso de que el municipio donde radican se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4. En ese caso, podrán implantar dos posibles modelos que no son excluyentes: docencia sincrónica (presencial y telemática) y docencia en modalidad semipresencial, con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales.

Asimismo, se mantendrá la flexibilización horaria para establecer una entrada y salida del alumnado paulatina, sin grandes aglomeraciones, en función del número de puertas del centro y el tamaño de este.

Si se detecta un caso positivo, la Junta de Andalucía quiere plantear distinciones entre los contactos mayores de 12 años -los de Secundaria- que den negativo y tengan la pauta completa de vacunación, de manera que no tenga que seguir la cuarentena.

La coordinación Covid del centro la asumirá la dirección del mismo, pudiendo delegar funciones en el resto de miembros del equipo directivo. Excepcionalmente podrá también delegar esta coordinación Covid en el miembro del claustro de profesores que hubiese ejercido esa función durante el curso 20-21. El coordinador Covid será quien mantenga el contacto con la persona de enfermería referente, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o confirmación de casos en un centro.

