La Universidad de Córdoba declara tres días de luto oficial por el fallecimiento del rector Amador Jover Moyano

La Universidad de Córdoba ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exrector Amador Jover Moyano, según ha informado la institución académica a través de una nota de prensa.

Como docente e investigador, Amador Jover Moyano, además de veterinario, diplomado en Magisterio y licenciado en Medicina, desempeñó casi toda su carrera docente e investigadora dentro de la Universidad de Córdoba, aunque siempre se mantuvo una importante relación científica con investigadores europeos, en particular, con la Escuela Superior de Veterinaria de Alfort y, muy especialmente, con la corriente patológica alemana creada en torno a la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover. Heredero en su formación del conocimiento generado a lo largo de generaciones por la Escuela Histológica Española, Amador Jover lideró la investigación anatomopatológica desarrollada desde los laboratorios de la Facultad de Veterinaria y la Universidad de Córdoba. Jover obtuvo también las cátedras de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de Veterinaria de León.

Su contribución a la consolidación de la Universidad de Córdoba resultó fundamental. De hecho, Amador Jover es considerado el principal artífice del diseño actual de la Universidad de Córdoba, organizada en tres grandes campus universitarios: Rabanales, Menéndez Pidal y Centro. Fue vicerrector entre 1976 y 1980, siendo rector el profesor Vicente Colomer; decano de Veterinaria entre 1980 y 1990 y rector desde 1990 a 1998. En los últimos años mantuvo una importante actividad en defensa de la figura del profesorado emérito.

"El fallecimiento del rector Jover ha conmovido a toda la comunidad universitaria cordobesa y, muy particularmente a la Facultad de Veterinaria y al actual rector y discípulo científico de Jover, José Carlos Gómez Villamandos", concluye el comunicado de la Universidad.

