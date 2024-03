La Universidad de Córdoba comienza a censar mariposas en el Campus de Rabanales

Una veintena de voluntarios participaron este sábado en una actividad de muestreo de mariposas diurnas organizada por el Programa de Voluntariado Ambiental del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba. El objetivo era censar los insectos que viven en el Campus de Rabanales, logrando identificar siete especies distintas al final de la jornada.

Con el asesoramiento del biólogo Rafael Tamajón, miembro de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural, los voluntarios conocieron las las distintas metodologías que se suelen utilizar para censar estas especies, como transecto,s y recuentos de 15 minutos. También se dieron a conocer las principales especies presentes en Córdoba y, en concreto, las que más probablemente podrían verse en el Campus de Rabanales en esta época del año. Seguidamente, se realizó un recorrido por la Colonia de San José y alrededores para poner en práctica las dos metodologías.

En el transecto realizado como práctica para que los participantes pudieran iniciarse en estos muestreos se pudieron registrar siete especies diferentes: Pieris brassicae, Pieris rapae, Colias crocea, Papilio machaon, Euchloe crameri, Lycaena phlaeas y Vanessa atalanta. Tras esta jornada se continuará avanzando en el establecimiento de una metodología ajustada a las necesidades y que pueda dar información adecuada durante el mayor tiempo posible a lo largo del año.

Las mariposas, junto con otros grupos de insectos, han disminuido en muchos lugares en las últimas décadas, principalmente debido a la acción humana. Su seguimiento ayuda a comprender mejor las causas de su disminución y puede apoyar medidas de conservación que mejoren la situación. La ciencia ciudadana, a través de personas voluntarias, es una de las mejores formas para obtener información útil y resultados relevantes.

El Aula de Sostenibilidad proporcionará estos datos al Vicerrectorado de Campus Sostenible para que, con el paso de los años y el análisis de esta información, puedan servir en la mejora de la gestión de Rabanales, fomentando la biodiversidad.

