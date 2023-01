La Universidad de Córdoba bate su récord de proyectos internacionales de investigación I+D+i

La comunidad investigadora de la Universidad de Córdoba (UCO) ha batido durante el último año el récord de proyectos internacionales I+D+i, según los datos facilitados por la Oficina de Proyectos Internacionales (OPI) de la institución universitaria, servicio encargado, entre otras funciones, de la gestión financiera y administrativa y acompañamiento del personal investigador en la participación de estos proyectos.

En total, de las 78 propuestas presentadas durante el último año, se han con concedido 22. De esta forma, el año 2023 ha arrancado con un total de 59 proyectos internacionales I+D+i activos.

Por otro lado, la institución académica ha recibido en 2022 cerca de 5 millones de euros a través de convocatorias de investigación competitivas de I+D+i, lo que supone la segunda cifra más alta de financiación recibida hasta la fecha.

La OPI tiene como objetivo acompañar al personal investigador interesado en participar en proyectos internacionales mediante la búsqueda de convocatorias y consorcios de investigación con otras entidades acordes a sus intereses, ayudarle durante todo el ciclo de vida de los proyectos (desde su diseño inicial hasta el cierre del mismo), promover la difusión de sus resultados y facilitar la gestión y comunicación con los miembros del consorcio y con los procedimientos de las entidades financiadoras.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!