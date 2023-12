La Universidad de Córdoba abrirá tres bibliotecas en Nochebuena y Fin de Año

Desde este viernes y hasta el 9 de febrero, la Universidad de Córdoba (UCO) ha activado los horarios extraordinarios de aperturas de cuatro bibliotecas durante las fiestas navideñas. La principal novedad de este año es que la institución universitaria ha optado por abrir en Nochebuena y Fin de Año tres de estas bibliotecas: la de Medicina y Enfermería, que ya lo hizo el año pasado, la de Filosofía y Letras y la de Ciencias del Trabajo.

De este modo, abrirán de manera extraordinaria estos edificios y el de la biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales. Este mes de diciembre, la biblioteca de Medicina y Enfermería tendrá el siguiente horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; sábados y no lectivos de Navidad, de 9:00 a 00:00; domingos y festivos, de 10:00 a 23:00; y Nochebuena y Nochevieja, de 10:00 a 14:00. En enero abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; los domingos y no lectivos, de 10:00 a 23:00; y los sábados, de 9:00 a 00:00. En febrero, de lunes a viernes abrirá de 8:00 a 00:00, el sábado 3, de 9:00 a 00:00; y el domingo 4, de 10:00 a 23:00.

Por su parte, la biblioteca de Filosofía y Letras, durante diciembre, tendrá el siguiente horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; sábados y no lectivos de Navidad, de 9:00 a 00:00; domingos y festivos, de 10:00 a 23:00; y Nochebuena y Nochevieja, de 10:00 a 14:00. En enero abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; los domingos y no lectivos, de 10:00 a 23:00; y los sábados, de 9:00 a 00:00. En febrero, de lunes a viernes lo hará de 8:00 a 00:00, el sábado 3, de 9:00 a 00:00 y el domingo 4, de 10:00 a 23:00.

La biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales tendrá un horario más reducido, aunque en diciembre abrirá de lunes a viernes, a diferencia del pasado año. Así, durante esos días estará disponible de 8:00 a 20:30; los sábados y no lectivos, de 9:00 a 20:00, y los domingos y no lectivos, de 10:00 a 20:00. En enero abrirá de lunes a viernes, de 8:00 a 20:30; los domingos y no lectivos, de 10:00 a 20:00; y los sábados, de 9:00 a 20:00. En febrero, de lunes a viernes abrirá de 8:00 a 20:30, el sábado 3, de 9:00 a 20:00 y el domingo 4, de 10:00 a 20:00.

Por último, la biblioteca Ciencias del Trabajo abrirá, en diciembre, de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; los sábados, de 9:00 a 22:00; los domingos y festivos, de 10:00 a 22:00; los días no lectivos, de 9:00 a 00:00; y en Nochebuena y Nochevieja, de 10:0 a 14:00. En enero, de lunes a viernes, abrirá de 8:00 a 00:00, los domingos y no lectivos, de 10:00 a 22:00; y los sábados, de 9:00 a 22:00. En febrero, de lunes a viernes abrirá de 8:00 a 00:00, el sábado 3, de 9:00 a 22:00; y el domingo 4, de 10:00 a 22:00.