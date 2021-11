La UCO lamenta que el gasto universitario esté "seis puntos por debajo" del crecimiento presupuestario andaluz

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha expresado este jueves su "preocupación" por el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022 en materia de universidades, ya que "sitúa el programa de gastos destinado al sistema universitario andaluz seis puntos por debajo del crecimiento general que experimenta la Ley de presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio".

En este sentido y a través de la web de la UCO, consultada por Europa Press, Gómez Villamandos ha señalado que las cuentas presentadas "plantean un escenario claramente deficitario con vistas a un año en el que se aguardaba con esperanzas la aplicación del nuevo Modelo de Financiación de las Universidades públicas andaluzas y que, con los números presentados, estamos en condiciones de asegurar que resultará inviable en los términos de las bases aprobadas en junio pasado".

Así y de acuerdo con la información recibida, "el presupuesto de gastos para Andalucía se incrementa con respecto al del año anterior en un nueve por ciento, mientras que la envolvente financiera destinada a la financiación del sistema universitario público andaluz no alcanza siquiera un tres por ciento, lo que compromete seriamente a la estabilidad financiera de las universidades para mantener los gastos".

Gómez Villamandos ha avanzado que, junto con el resto de rectores, solicitará "a la totalidad de partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía el apoyo parlamentario para que, a través de enmiendas, apoyen de una dotación para el sistema universitario público andaluz que sea, al menos, igual a la del presupuesto en términos de incremento porcentual". En este sentido, ha manifestado que "también se ha solicitado al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios un incremento presupuestario para universidades en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

El Rector de la Universidad de Córdoba ha añadido, respecto al proyecto presupuestario de la Junta de Andalucía, que "el documento presentado no ha tenido en cuenta ninguna de las tres premisas fundamentales que los rectores transmitimos al Gobierno andaluz durante el período de elaboración del proyecto de presupuesto".

En primer lugar, en lo relativo al "incremento del límite de gasto de personal autorizado a las universidades (cota de gasto de personal), al objeto de poder atender el crecimiento vegetativo, los compromisos pendientes de los acuerdos de la Mesa General de Negociación y el posible incremento salarial de los empleados públicos", pues "lo previsto en la Ley supone un 1,12 por ciento respecto a la cota de 2021".

Por otro lado, "el presupuesto aprobado para la Financiación Básica Operativa no debe ser, en ningún caso, inferior al límite de gasto de personal autorizado a las universidades en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022. De lo contrario --ha precisado--, además de ser una contradicción en sí misma entre el gasto de personal autorizado y los recursos para atenderlos, supondría un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema".

Por último, "el importe previsto para la Financiación Básica Operativa no debe superar el 80 por ciento de la financiación ordinaria total del sistema universitario público andaluz, puesto que, de lo contrario, sería inviable la aplicación del documento de bases del instrumento de financiación aprobado en lo relativo a la Financiación Básica de Convergencia y a la Financiación Estratégica que, conjuntamente, han de contar con el 20 por ciento del presupuesto de financiación ordinaria total", según ha concluido.

