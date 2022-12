Tres de cada diez mayores de 65 años no se han vacunado aún de la gripe en Córdoba

Tres de cada diez personas mayores de 65 años no se han vacunado aún contra la gripe en la provincia de Córdoba. La campaña de vacunación contra este virus comenzó hace casi dos meses ya -el 3 de octubre- y en Córdoba la cobertura de vacunación de la población mayor de 65 años es actualmente del 68,5%.

Según los datos aportados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, las personas mayores constituyen el principal grupo diana de la campañla de vacunación contra la gripe y en la provincia de Córdoba se ha administrado esta vacuna hasta el momento a 175.416 mayores cordobeses.

En cuanto a la tasa de cobertura de la vacuna de la gripe en mayores de 65 años, Córdoba se sitúa en segundo lugar, solo detrás de Jaén que cuenta con el 69,8% de su población diana ya vacunada. En el resto de provincias andaluzas , Almería tiene 121.736 personas vacunadas (58,1% cobertura); Cádiz, 201.124 (53,3% cobertura); Granada 189.458 (61,3% cobertura); Huelva 88.418 (59,6% cobertura); Málaga 271.172 (51,8% cobertura), y Sevilla 344.826 (59,2% cobertura).

Otro de los grupos diana de la campaña de vacunación de la gripe en este otoño es el compuesto por los niños entre seis y 59 meses. En este grupo de población, la tasa de cobertura es del 18,7%, es decir, no se llega a dos niños de esa edad de cada diez vacunados de gripe.

La campaña de vacunación frente a la gripe y dosis de recuerdo campaña otoño 2022 comenzó el pasado 3 de octubre, cuando empezaron a recibir la vacuna de gripe y Covid las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad. También la población mayor de 80 años y el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios y sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad.

El 17 de octubre arrancó el turno para recibir la vacuna de gripe y Covid de las personas entre 65 y 79 años, al igual que aquellos entre los 5 y los 64 años con patologías crónicas, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores. En esta fecha, la población infantil entre 6 y 59 meses comenzó a recibir únicamente la vacuna de la gripe.

El 24 de octubre fueron las personas con edad entre los 60 y 64 años las que empezaron la vacunación contra la Covid. A partir de esta fecha, se comenzó a vacunar frente a la gripe a grupos de profesionales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el caso de las instituciones penitenciaras se empezó frente al Covid.

A partir de diciembre de 2022, y en función de la disponibilidad de las dosis, se vacunará frente a la gripe y el Covid a los convivientes en el hogar con personas de 65 años o más o personas de riesgo.

Las personas incluidas en los grupos de vacunación pueden solicitar las citas por los canales habituales como son la web ClicSalud+, la App de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con su centro sanitario.

