Los trabajadores de las cafeterías de los hospitales de Córdoba realizan una segunda jornada de huelga

El Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba (Fesmc UGT Córdoba) ha llevado a cabo la segunda jornada de huelga de las cafeterías de los hospitales de Córdoba en protesta por la negativa de la empresa Mediterránea de Catering, responsable de este servicio, a pagar a todas las personas el plus de asistencia.

Según fuentes de este sindicato, la empresa estaría abonando este concepto negociado en convenio a la plantilla de mayor antigüedad, negándose a hacerlo a las personas que se han incorporado recientemente a estos servicios de hostelería hospitalaria.

El secretario provincial de Fesmc UGT en Córdoba, Juan Martínez, señaló que la huelga y la protesta se han tenido que repetir “al no recibir por parte de la empresa ningún gesto conducente a la reparación de este error en los pagos del plus ni a la negociación sobre el cumplimiento de este punto”, y se mostró abierto a mantener una reunión con la dirección de la empresa “a fin de solventar este punto y generar una colaboración que beneficie tanto a los derechos de los empleados y empleadas como al propio servicio y centros de trabajo en los que no se establezcan trabajadores de primera y trabajadores de segunda”.

Martínez mostró esperanzas en que Mediterránea de Catering atienda a las demandas de estas personas trabajadoras y del propio sindicato y anunció la continuidad de la huelga en el caso de que esto no ocurriera. El seguimiento de estas jornadas de huelga está siendo del cien por cien en estos centros de trabajo.