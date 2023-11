Las trabajadoras de las escuelas infantiles se movilizan por el bloqueo de la negociación del convenio

Las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles de toda España se han movilizado de nuevo para protestar por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. En Córdoba las y los profesionales de las escuelas infantiles se concentraron para mostrar su rechazo a las propuestas de la patronal, propuestas que consideran absolutamente insuficientes para atajar la precariedad laboral que sufre este colectivo.

Los planteamientos de la patronal pasan por dejar de complementar el 100% de la incapacidad temporal, de forma que los cinco primeros días no estén complementados, y que las trabajadoras y trabajadores abonen el 50% del coste de las plazas de sus hijos e hijas, que hasta ahora son gratuitas, e implementar nuevos supuestos de descuelgue del convenio.

Además, proponen congelar salarios en 2023 y a finales de 2026 situarían a las educadoras con un salario base de 1.210 euros, a las maestras en 1.575 euros y al resto del personal en 1.140€. Así mismo, en lo que respecta a los incrementos retributivos en gestión indirecta, supondría una congelación salarial en 2023 y subidas en torno al 3% anual para 2024, 2025 y 2026 en los nuevos pliegos. Para los pliegos en vigor esos incrementos serían del 1% anual.

“Para CCOO, las propuestas retributivas son totalmente insuficientes. No aceptamos la congelación salarial propuesta para 2023, la modificación de la IT en los términos planteados ni la renuncia al 50% de la gratuidad de plazas y, además, no pensamos renunciar a nuestras reivindicaciones en materia de permisos, vacaciones, jornada…”, dijo la responsable de Enseñanza Privada del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Esther Barquero.

Dado que la situación sigue siendo prácticamente la misma a la que había antes de la reunión del pasado día 2, CCOO volverá a movilizarse el próximo día 15. “Es el momento de unir fuerzas en defensa de los intereses de las personas a las que representamos, más allá de las discrepancias que podamos tener en momentos puntuales”, remarcó Barquero.

Asimismo, “desde el sindicato queremos poner en valor el trabajo, el esfuerzo y la implicación de nuestra afiliación, de nuestras delegadas y de todas aquellas trabajadoras que han permitido visualizar el conflicto y las problemáticas de su trabajo en el día a día”, apostilló la responsable de CCOO.