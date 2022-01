Un tercio de todos los contagios de la pandemia en Córdoba se han producido en el último mes

La explosión de casos de la sexta ola de la pandemia de Covid19 en la provincia de Córdoba se ha plasmado en que un tercio de todos los contagios de coronavirus desde marzo de 2020 se han producido en el último mes. Desde la Nochebuena pasada -24 de diciembre- hasta este 24 de enero, se han registrado casi 40.000 positivos del total de 123.000 que suma la provincia cordobesa desde el inicio de la pandemia.

Así se desprede del registro de datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta contabilizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Cordópolis. Los últimos datos, correspondientes al 24 de enero, indican que la provincia cordobesa ha sumado en toda la pandemia 123.080 casos positivos de Covid. Un mes antes, el 24 de diciembre, el dato era de 83.850 casos, por lo que en los últimos treinta días se han notificado 39.230 nuevos positivos, un tercio de toda la pandemia.

El alza de casos de coronavirus en este último mes en Córdoba no se ha visto trasladado, sin embargo, a otros registros como los hospitalizados y los fallecimientos, que se han dado en una proporción mucho menor por el efecto de las vacunas contra la enfermedad de la Covid.

Así, del total de casi 40.000 contagios notificados desde la pasada Nochebuena, en la provincia cordobesa se ha tenido que hospitalizar a 590 personas a causa del coronavirus -el 1,5%-, al pasar de 5.576 el 24 de diciembre a 6.166 este 24 de enero. La cifra de pacientes graves que han tenidoq ue ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha sumado 46 personas, pasando de 691 hace un mes a 737 ahora.

Y, en el registro de fallecimientos por Covid, la estadística ha sumado 73 muertes más en el último mes a causa del coronavirus, pasando de 1.108 registrados hasta el 24 de diciembre a los 1.181 que hay ya contabilizados.

