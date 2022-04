La TBA21 critica la urbanización del solar contiguo al C3A: “Hacer un parking es algo corto de miras”

Malestar y decepción en la fundación fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) por los trabajos de urbanización en el solar contiguo al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A). Daniela Zyman, directora artística de TBA21 y comisaria de Futuros Abundantes ha criticado la operación urbanística para construir un parking, y ha recordado que habían contactado con el Ayuntamiento para realizar proyectos de investigación en este espacio, que contenía más de 70 especies (una de ellas tenía un carácter único: la Astragalus Boeticus).

En declaraciones a este periódico, Zyman ha reconocido que, cuando se percató de la entrada de las máquinas desbrozadoras y retroexcavadoras se sintió “desolada”. “Habíamos iniciado una conversación con la ciudad. Hemos intentado conseguir algún permiso para utilizarlo durante algún tiempo con la idea de hacer un proyecto ecológico y trabajar con la comunidad de los alrededores”, explica la directora artística de TBA21, que detalla que la idea era “intervenir en el solar para señalar la biodiversidad, la multiplicidad de diferentes plantas, insectos y animales que ha estado viviendo allí a lo largo de los años y su papel un lugar de revitalización de extrema importancia, debido a la proximidad del río”.

“Supongo que la ciudad siempre supo que esto iba a ser un aparcamiento, pero en nuestras conversaciones, la ciudad se mostró muy abierta. Francesca Thyssen incluso habló con el alcalde, pero después de un tiempo la ciudad dijo que eventualmente querían construir algo en el futuro. ¿Pero hacer un parking? No había ninguna información de que fuera a ser un parking. Pero ahora supongo que nuestro sueño ha terminado”, ha lamentado Zyman.

En este ámbito, se ha mostrado muy crítica con el proyecto. “¡Hacer un parking es tan corto de miras! Cuanto más se aparque, más coches habrá, y creo que se debería trabajar para intentar convertir Córdoba en una ciudad para las bicicletas e intentar promover otro tipo de urbanismo”, ha apuntado, recalcando que, en estos momentos, el debate a nivel mundial está en desarrollar acciones para “no usar combustibles fósiles” y para propiciar “el cambio de mentalidad que debe darse para lograr la supervivencia de todo el planeta”.

Esto, afirma, es especialmente relevante en una ciudad como Córdoba, donde “cada planta, cada vida verde es realmente importante”. “Nadie dice que no deba haber vida urbana. Pero en todas partes hay una transición de nuestro sistema económico actual a algo más sostenible, más verde, más adaptable a los escenarios futuros. Entonces, ¿ver un lugar así, cerca del C3A -que queremos convertir en un lugar de debate- convertido en un aparcamiento? ¿Es eso lo que realmente quiere transmitir la ciudad?”, se ha cuestionado Zyman, que ha reconocido sentirse “desolada” al conocer el proyecto.

Fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (propietaria de los terrenos) consultadas por este periódico afirmaron desconocer los contactos previos de TBA21 con el Ayuntamiento para trabajar en este espacio, y explicaron que se va a convertir en un aparcamiento para residentes en respuesta a las demandas vecinales.

