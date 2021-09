La sociología europea analiza en Andalucía la situación del deporte tras la crisis epidemiológica

Coincidiendo con que Andalucía es sede del Año Europeo del Deporte, esta misma comunidad autónoma acoge desde este martes y durante toda la semana el 17th EASS Congress 'Sports in the face of the global health crisis of COVID-19. Great social challenges', el congreso oficial de la European Association for Sociology of Sport (EASS), un evento que finalmente se ha organizado de forma telemática, debido a la crisis epidemiológica y cuyo objetivo, precisamente, es analizar cómo está afectando la pandemia del Covid-19 al deporte.

La inauguración ha contado con la participación de los vicerrectores de Investigación de las universidades de Córdoba y Sevilla, Enrique Quesada Moraga y Julián Martínez Fernández, respectivamente; del presidente de la EASS, Remco Hoekman; del director gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez Blasco, y de la directora general de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Junta de Andalucía, María de Nova Pozuelo.

Al congreso asisten 180 sociólogos y doctores en Ciencias del Deporte de cerca de 30 países europeos, asiáticos y de América del Sur, pertenecientes a 70 universidades y centros de investigación científica, estando previsto que durante el evento se desarrollen 17 paneles de conferencias y siete ponencias marco sobre políticas deportivas, gestión, medios de comunicación, juventud, salud y bienestar, discriminación y violencia, género y sexualidad, entre otros temas.

En el acto inaugural, que ha estado presidido por el primer viceministro y ministro de Deportes del Gobierno de Holanda, Hugo de Jonge, la conferencia magistral, sobre 'El futuro del fútbol. El fútbol europeo después de la Superliga", ha sido impartida por el profesor de la University of Brighton Mark Doidge, experto de reconocido prestigio en la realidad del fútbol europeo.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba (UCO), Enrique Quesada, ha agradecido la confianza de la EASS en la UCO para organizar este congreso por segunda vez, y ha señalado la creciente importancia de la Sociología y del Deporte en la institución, adelantando que la UCO "camina en la creación de un Grado de Ciencias del Deporte".

Por su parte, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla (US) ha subrayado el amplio espectro de los temas que se van a tratar en el congreso, que "van más allá de los retos más evidentes a los que se enfrenta el deporte por la crisis sanitaria global".

María de Nova, por su lado, ha agradecido la implicación del Instituto Andaluz del Deporte en la organización del congreso y ha señalado "cómo el confinamiento y la pandemia han puesto de manifiesto que el deporte y la actividad física son una necesidad vital de los ciudadanos", mientras que Tristán Pertínez, por su parte, ha anunciado la próxima publicación de un gran estudio sobre los hábitos deportivos de la población andaluza, elaborado por Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces.

El profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide y coorganizador del congreso, David Moscoso, ha destacado, por su lado, que "el contexto actual del deporte requiere de un análisis profundo que permita tratar las distintas dificultades que se han presentado a raíz de esta crisis epidemiológica, así como la elaboración de propuestas para hacer frente a tales dificultades".

"Aspectos como la gestión de equipamientos deportivos --ha proseguido--, la organización de pruebas y competiciones deportivas, la salud de los deportistas, la financiación de clubes y federaciones, entre otras muchas, exigen pensar en el deporte desde una situación absolutamente inédita".

A este respecto, el profesor titular de la Universidad de Sevilla y coorganizador del evento, Jesús Fernández, ha añadido que "el intercambio de conocimientos y experiencias de lo que está ocurriendo en toda Europa en materia deportiva, en este momento, puede ser clave y de utilidad pública para administraciones municipales, autonómicas y estatal en nuestro país".

En la organización del Congreso participan distintas universidades, centralizándose su gestión en la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sevilla, y cuenta con el apoyo y colaboración de la Consejería de Educación y Deportes, el Instituto Andaluz del Deporte, y la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía.