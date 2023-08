El Sindicato Médico cifra en 3.500 euros el “castigo” a facultativos cordobeses por obtener una plaza en el SAS

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha cifrado en hasta 3.500 euros el importe de las sanciones que se estaría cobrando a profesionales sanitarios de Puente Genil, Montilla y Andújar por “haber tomado posesión de su plaza tras aprobar una oposición sin preavisar con 1 mes de antelación en su puesto anterior”. El sindicato de enfermería Satse ya denunció esta situación hace dos semanas y cifraba los castigos en unos 800 euros, a razón de unos 10 días de nómina mensual.

Ahora, el Sindicato Médico detalla que las resoluciones de sanciones son incluso más elevadas en el caso de los facultativos y acusa directamente a los gerentes de estos hospitales, Pedro Castro y Lucrecia Sánchez, como responsables de esta situación.

“Puesto que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no preavisa a los profesionales cuando van a salir en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las resoluciones sobre estas oposiciones, es matemáticamente imposible que los profesionales avisen con un mes de antelación, ni tan siquiera con una fecha aproximada”, condena el SMA, que habla de “castigo” a unos profesionales “que han dedicado tiempo y esfuerzo a trabajar en los hospitales andaluces”.

“La política sanitaria ya no sólo está dirigida a gestionar miserias, sino que sus propias herramientas de gestión son miserables con los propios profesionales. Entendemos que este tipo de sanción es de dudosa legalidad, pero estamos convencidos de que además de miserable no es ética, y por supuesto estamos estudiando y emprenderemos las oportunas acciones legales”, han denunciado.

El convenio colectivo de estos profesionales faculta a la dirección a descontar retribuciones, si no se preavisa del cese de la actividad con tiempo suficiente, y también afirma, que esta medida no será de aplicación, si existe cobertura del puesto por otro trabajador con la finalidad de no ocasionar perjuicio organizativo a la empresa. En su día Satse aseguró que “todos los puestos dejados por enfermeras y matronas fueron sustituidos a través de las bolsas de empleo del SAS en el momento de su cese, por lo que no se causó perjuicio alguno”.