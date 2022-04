La Semana Santa deja más reservas en casas rurales que en hoteles y viviendas de Córdoba

La primera Semana Santa con relativa normalidad postpandémica deja, por el momento, mejores previsiones de ocupación en los alojamientos rurales de la provincia que en los hoteles y viviendas turísticas de Córdoba capital. El sector del alojamiento sigue mirando con nostalgia los datos del año 2019, aunque las previsiones mejoran las de 2021, el primer año tras la pandemia, en el que las fiestas de Semana Santa llegaron sin procesiones y con restricciones.

Este año habrá procesiones y, de las restricciones, sólo queda la mascarilla en interiores y aglomeraciones. No obstante, la inestabilidad política, social y económica generada por la guerra en Ucrania también ha afectado al sector turístico, que ve como el nicho de llegadas internacionales sigue sin despegar y cómo el turista nacional se ha vuelto más precavido con sus ahorros.

En este marco, las mejores previsiones se están dando en los alojamientos rurales de la provincia, en los que la previsión está en el entorno del 80 - 85% de ocupación de media, según ha detallado a este periódico Francisco Linares, vocal de alojamientos rurales de Emcotur. Linares reconoce que, en los últimos días, se ha ralentizado mucho el tema de la reserva, y que las previsiones eran incluso más halagüeñas, pues se esperaba el 100%.

En algunas zonas, especialmente la Subbética, sí que se roza, con picos de reservas del 95% a partir del Jueves Santo. En otras, como el Alto Guadalquivir o la Comarca del Guadajoz, para los días fuertes se cae al 75%. El sector rural de Córdoba, que cuenta con más de 800 alojamientos contando hoteles, apartamentos, campings y viviendas turísticas rurales, supone casi el 49% de las plazas que se ofertan en toda Córdoba. Durante los dos últimos años ha sido el sector turístico que mejor ha funcionado, por lo que las expectativas para Semana Santa son muy altas.

En cuanto a la capital, la encuesta de ocupación que ha facilitado la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) ha arrojado una previsión media del 67%. Según el presidente de Aehcor, Félix Serrano, eso son “quince puntos menos de lo que había en el año 2019”.

Por días, Aehcor espera una ocupación del 61% el Domingo de Ramos y el Lunes Santo. El Martes Santo subiría hasta el 63%, y el Miércoles Santo hasta casi el 69%. Los días más fuertes serán el Jueves y el Viernes Santo, con un 89 y un 92% de ocupación, mientras que el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, las previsiones son del 77 y el 47%.

“Entramos en la temporada alta, que lógicamente será mejor que en 2021 y 2020, pero seguimos lejos de 2019”, ha afirmado Serrano, que apunta que, para que se consolide la tendencia que arroja la encuesta, hay que esperar a ver las previsiones meteorológicas (que, por el momento, dan agua para el lunes y el martes).

En cuanto a los precios, el presidente de Aehcor ha resaltado que, aunque evidentemente son más altos que en invierno, en ningún caso podrán asumir “la tremenda subida del coste de los suministros, que se han triplicado”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) Carlos Pérez-Lanzac, ha cifrado, a fecha de hoy, en un 75% la ocupación prevista en las viviendas y pisos turísticos de Andalucía, que hace extensible a Córdoba. “La semana Santa es uno de los periodos más importantes para el sector, aunque vemos un cambio de comportamiento en la demanda con un periodo de antelación de reserva muy corto. Aun siendo los ocupantes un perfil predominante de familias, están haciendo las reservas muy a última hora. Estamos deseando que el buen tiempo acompañe y no estropee las altas previsiones que tenemos”, señala.

Como en toda Semana Santa, el índice de ocupación se divide claramente en dos partes, el primer fin de semana hasta el miércoles Santo y después los cuatro días de puente hasta el domingo. A día de hoy el primer tramo registra un índice de reservas entre el 70 y el 75 por ciento en capitales andaluzas como Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, llegando esta cifra al 85 por ciento a partir del Jueves Santo.

No obstante AVVA espera que con las reservas de última hora se alcance el lleno para la segunda parte de Semana Santa, pues se está detectando un cambio en el comportamiento de los usuarios que está haciendo que se contraten las reservas a ultimísima hora. Como dato reseñable, el cliente sigue siendo este año mayoritariamente español, con una proporción del 70 por ciento frente al 30% internacional. En cuanto a los precios se ha detectado una subida de los mismos, que aunque son superiores a 2021 aún no alcanzan las cifras de 2019 anteriores a la aparición del Covid.

Por su parte, el presidente Aehcor ha pedido al Ayuntamiento que se esfuerce por solucionar el conflicto con los trabajadores de los museos municipales, que han anunciado una huelga para los días fuertes de la Semana Santa. Este parón supondría el cierre del Alcázar de los Reyes Cristianos, el Museo Julio Romero de Torres, el Museo Taurino y los Baños Califales entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección.

Ante este conflicto, Félix Serrano ha trasladado su respeto a la convocatoria de huelga, si bien espera que, en los próximos días “se arregle, se llegue a un acuerdo y se desconvoque la huelga”. “Sinceramente, no es algo que nos podemos permitir como ciudad. Sería un error que los turistas que vengan se encuentren cerrados estos espacios”, ha señalado.

