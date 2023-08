Sanidad activa el nivel amarillo de riesgo por calor en Córdoba a partir del domingo

El Ministerio de Sanidad acaba de activar el nivel amarillo de riesgo por exceso de temperaturas en Córdoba a partir de este domingo. La propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja para el domingo, cuando es probable que comience una nueva ola de calor en la provincia de Córdoba.

Sanidad fija un umbral de 41,5 ºC de temperatura máxima en Córdoba capital. Esta temperatura se debe superar al menos durante tres días consecutivos para considerarse ola de calor. De momento, Sanidad prevé que el domingo se alcancen 41,7 ºC, la misma temperatura que el lunes y ya el martes 42,9 ºC. Aunque lo peor de la ola de calor es probable que a Córdoba llegue a partir del martes, cuando también Sanidad deberá elevar el nivel de riesgo.

Mientras, la Aemet prevé máximas de hasta 40 ºC el domingo, por lo que se activará el aviso naranja en el Valle del Guadalquivir y en la zona de la Campiña, incluyendo a la capital. En el resto de la provincia el aviso será amarillo, por temperaturas máximas de hasta 38 ºC. Los avisos del domingo se activarán a partir de las 13:00 y hasta las 21:00.

Antes, este sábado la Aemet prevé aviso amarillo en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña, por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 38 ºC.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!