Salud abre el lunes las citas para la tercera dosis a los mayores de 25 años

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) abrirá el lunes la autocita para la dosis de recuerdo contra el Covid-19 a las personas nacidas a partir de 1997, es decir, que tengan o vaya a cumplir 25 años. Durante la semana, se ampliará progresivamente la franja de edad hasta llegar a los 18 años, con lo que se completa la opción de recibir esta dosis a toda la población contemplada en la estrategia. Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el Parlamento.

La dosis de recuerdo está indicada en caso de que hayan pasado cinco meses desde la segunda dosis de ARN mensajero (Pfizer o Moderna). Además, desde que hayan transcurrido tres meses desde la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca y tres meses desde la vacunación con Janssen. A partir de 65 años, no es necesario ese periodo de espera de cuatro semanas, simplemente que la persona se encuentre bien y fuera de aislamiento. En la dosis de recuerdo se aplicarán vacunas de ARN mensajero de manera indistinta a la primera pauta.

La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales: la web del SAS mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/2a5ny), la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) así como en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.

En cuanto a los puntos de vacunación sin cita, que pueden consultarse aquí (https://lajunta.es/3m7y7), podrán acudir aquellas personas nacidas en 1997 o años anteriores que están pendientes de dosis de recuerdo; las que recibieron una dosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca; así como las personas de 12 años o más pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o que están pendientes de la segunda dosis. Conforme se vayan abriendo los años para citación, podrán también acudir a los puntos sin cita.

Toda la información sobre vacunación se encuentra disponible en la página web https://www.andavac.es/

