Ronda de Los Tejares, la ‘zona cero’ del gasto eléctrico

Las manzanas del cruce entre Ronda de los Tejares y Gran Capitán son las que concentran el mayor gasto eléctrico de la ciudad y, previsiblemente, la mayor pérdida en calor de energía. Así aparece en el Mapa de Calor de España (https://mapadecalor.idae.es/), publicado recientemente por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la energía (IDAE), un instrumento para facilitar la planificación energética al sector público y privado y sobre el que la comercializadora de energías renovables Unieléctrica ha hecho un estudio en profundidad, encontrando relevantes claves.

Así, la provincia de Córdoba (escala 10Km=41 pixels) tiene dos grandes focos de demanda y creación de energía y generación de calor, uno centrado en Pozoblanco, que podría atribuirse al lógico gasto por la concentración de la actividad transformadora del sector agroalimentario, y otra en la capital. Respecto a ésta última, en el casco urbano del término municipal de Córdoba (escala 500m066 pixels) se localizarían tres grandes focos, uno al Este, coincidiendo con la cementera Cosmos, otro al Oeste, en la actual zona de transformación del cobre de la antigua Cenemesa, y en el Centro Comercial, que es el gran ‘foco caliente’ del consumo y la pérdida del calor cuando se elimina el sector industrial.

Sin embargo, cuando se trabaja solo con el consumo de viviendas y el de comercios, hostelería y equipamientos, el Centro no tiene ‘competencia’, con una fuerte isla de calor en las manzanas entre Ronda de los Tejares y Gran Capitán (escala 200m=53 pixels). Muy de lejos le sigue el barrio de Ciudad Jardín y, al suroeste del casco urbano, una isla de calor muy aislada que correspondería al complejo hospitalario del Reina Sofía, según advierte Unieléctrica del mapa del IDAE

Curiosamente, si además del uso industrial se elimina también el terciario (como ya se ha dicho, comercios, hostelería, etcétera) y dejamos solo las viviendas, el mayor núcleo de consumo y pérdida de calor lo constituye Ciudad Jardín, seguida por los barrios históricos del distrito Centro (a pesar de su moderada población, en torno a 35.000 habitantes), y algunas islas de consumo en Valdeolleros-Santa Rosa, Levante (sobre todo junto a Ronda del Marrubial y avenida de Barcelona), y en menor grado Huerta de la Reina, Margarita-Colonia de la Paz, Arenal 2000 y Campo de la Verdad (zona de la avenida de Cádiz). Ninguna barriada tiene una demanda de energía para viviendas significativamente concentrada, salvo Santa Cruz.

Volviendo al Centro Histórico, que como ya se ha dicho tiene una demanda y una pérdida de calor muy superior en proporción al censo de residentes, sí que se aprecian unas ‘calvas’ de manzanas donde se desploma el gasto de energía en el capítulo de viviendas: en La Judería, entorno de La Compañía, Alfaros y en la parte oriental de La Magdalena. Cuando vuelve a incorporarse el consumo terciario al mapa, como ya se ha dicho por parte de Unieléctrica, la imagen cambia radicalmente en el Centro Histórico.

El Mapa de Calor del IDAE, impulsado por la normativa europea para identificar las demandas térmicas de todos los sectores de la actividad así como las que pueden generar calor residual, se ha confeccionado a partir de datos y procedimientos estadísticos. Sin embargo, el propio Ministerio de “su carácter meramente orientativo” y advierte de que “no puede ser considerada como información que tenga validez legal o que pueda generar derecho u obligaciones”. Por otra parte, el Mapa de Calor del IDAE sí que cumple con el objetivo de servir de instrumento para .

Las zonas más ‘calientes’ del mapa, sin embargo, no supone que en ellas las instalaciones no sean eficaces y toda la energía se pierda en calor residual, ya que el gasto eléctrico y de gas también puede transformarse, por ejemplo, en energía mecánica o lumínica, además de contemplarse en este documento la propia generación de energía que se pueda producir en un punto. Sin embargo, nada de ello le quita relevancia al estudio.

Para hacernos una idea, y jugando con las magnitudes en física: el gasto de las referidas cuatro manzanas del cruce entre Ronda de los Tejares y Gran Capitán vendrían a significar en el mapa una zona con un consumo de unos 11.000 MWh/año, que si todo pasase a ser calor supondrían unos 9,46 billones de calorías; suficiente para calentar a lo largo de un año unas 43 piscinas olímpicas (de 50X20 y 2 metros de profundidad) que estuvieran congeladas hasta hacer hervir el agua. O dicho de otro modo: poner a hervir una de esas piscinas olímpicas cada 8 días y medio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!