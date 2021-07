Los rastreadores desconocen el origen de cuatro de cada cinco contagios en Córdoba

Prácticamente el 80% de los contagios por Covid 19 en la provincia de Córdoba de la última semana tuvieron un origen desconocido. Según el último informe semanal del Ministerio de Sanidad, actualizado con fecha de este jueves 15 de julio, solo el 22% de los positivos detectados en estos siete días tienen un origen conocido. El resto se escapa al control de los rastreadores.

El Ministerio de Sanidad lleva meses incidiendo en la importancia de controlar el origen de los contagios para poder controlar rápidamente la propagación de la pandemia. Córdoba siempre ha sido una de las provincias que peor seguimiento ha hecho a los contagiados, según los numerosos informes del Gobierno.

Como novedad, este jueves el Ministerio deja de publicar el semáforo que señalaba qué provincia estaba en determinado nivel de alerta. Córdoba ya bajó la pasada semana al nivel 1, el más bajo de todos. Sanidad señala que el avance de la campaña de vacunación hace innecesaria esta medida de advertencia, ya que deben ser las comunidades autónomas las que fijen estos criterios.

No obstante, se siguen publicando los valores que usa el Ministerio para determinar el alcance de la pandemia. De esta manera, el informe ya señala que la incidencia de la pandemia en la provincia de Córdoba está en 373 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. A siete días vista, la incidencia se va a 191 casos, una cifra muy alta. La incidencia es mucho más baja entre la población de riesgo, gracias principalmente al efecto de las vacunas. Así, entre los mayores de 65 años la incidencia actual es de 110 casos, mientras que entre los menores de 29 años ya se va por encima de 1.000.

Sin embargo, la situación en los hospitales está lejos del colapso sanitario que se ha vivido en anteriores oleadas de coronavirus. Por ejemplo, solo el 3,6% de las camas convencionales en los hospitales cordobeses están ocupadas por pacientes con coronavirus. Este jueves, el informe de la Junta de Andalucía señalaba que había 71 pacientes con Covid 19 en los hospitales. La situación en las UCI tampoco es mala. Según Sanidad, el 9,1% de las camas de cuidados intensivos en la provincia de Córdoba están ocupadas por pacientes con coronavirus.

Por último, hay otro dato que preocupa: el 13,6% de las PCR que se realizan en la provincia de Córdoba dan un resultado positivo. Sanidad siempre estima que la cifra tiene que estar por debajo del 10% para determinar que la pandemia está controlada, algo que no ocurre en estos momentos.

