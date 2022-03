Puestos de pescado cerrados y otros a medio gas en mercados y supermercados de Córdoba

El pescado es el producto fresco que se está viendo más afectado por la huelga de trabajadores autónomos y pymes del transporte. La prueba es que este miércoles, muchos puestos de pescadería estaban cerrados y otros a medio gas en mercados y supermercados de Córdoba. El amarre de parte de las flotas del país, además de los piquetes que han impedido la salida del pescado en los puntos de origen, ha hecho que este producto haya mermado su llegada a Mercacórdoba y, de allí a los mostradores del pequeño y mediano comercio.

En el mercado Sánchez Peña de la Plaza de La Corredera, la imagen de la situación era clara. Toda un hilera de puestos de pescado cerrados. Enfrente, solo un puesto estaba bien surtido, donde cuatro tenderos se afanaban en atender a la clientela. “”Había piquetes en Mercacórdoba a la entrada, pero no al salir“, contaba el responsable de Pescadería García Sánchez, mientras cobraba a una clienta ante su mostrador bien surtido. Justo al lado, Paco esperaba al otro lado del mostrador del puesto de Toñi Adamuz, donde apenas media docena de cajas con poco pescado era el producto que tenía a la venta cuando, en un día normal, pone a la venta unos 300 kilos.

“Ayer no abrí, había piquetes en Mercacórdoba. Hoy he abierto con lo poco que tenía y, en cuanto lo venda, cierro. Y si mañana persiste, ni iré” al mercado central cordobés, advertía. De hecho, se había encontrado con que cuatro mayoristas de pescado estaban cerrados este miércoles en Mercacórdoba.

Y las consecuencias de ello también se han visto en el mercado del Marrubial. Todos los puestos de pescado fresco estaban cerrados en esta jornada. Mientras, en los mostradores de fruta, carnes y otros productos de alimentación, el surtido era visible, conservando la normalidad pese a la huelga.

Amarre de flotas y piquetes en puntos de origen

Entre la clientela y los tenderos, el paro de los transportistas y la subida del gasoil era tema de conversación, para señalar que la huelga por el aumento de los costes que tienen que afrontar los barcos de pesca y camioneros está afectando de lleno a los consumidores, sobre todo en el acceso al pescado fresco.

La imagen en algunos supermercados con puestos de pescado también refleja las consecuencias del paro del transporte. Mostradores con un tercio del género que suelen tener -como en La Plaza de Día de la calle Sevilla cerca de Las Tendillas-, o directamente con las estanterías vacías como en el Aldi de la calle Claudio Marcelo, eran el botón de muestra de la tónica que está afectando ya a las ventas de pescado.

Y la huelga se mantiene. De ahí que la previsión para los próximos días mire hacia las flotas amarradas y los camiones aparcados. Mientras el pescado es un producto fresco que cada día tiene que ser servido al comercio, de frutas, carnes y otros productos de alimentación se han abastecido en Mercacórdoba y en los comercios para poder aguantar aún de 10 a 15 días, según el presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez. De hecho, ni los puestos en los mercados, ni las estanterías en pqueños comercios y grandes superficies están teniendo problemas de abastecimiento de estos productos.

Pero “en lo que se refiere a pescados ha entrado muy poco”, ya que “el problema está en origen, que no pueden salir los camiones, no se atreven, y, por tanto, en ese abastecimiento del que no se ha podido hacer un acopio importante durante el fin de semana, ni con muchos días en antelación, es donde hay un déficit tan grande que este miércoles se vuelve a repetir prácticamente el mismo nivel de apertura de puestos en mercados de este martes”.