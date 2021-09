Un proyecto pionero en Córdoba permite a recientes abogados asesorar legal y gratuitamente a los jóvenes

¿Conocen los jóvenes que derechos y deberes tienen cuando ante sus ojos se les plantea una posible causa judicial? ¿Y saben los recientes abogados desenvolverse fuera de las aulas y empezar a aplicar aquello que han estudiado? Estas dos preguntas son las que busca responder un nuevo proyecto, Juventud Informada, puesto en marcha en Córdoba de la mano de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba (AJA) -del Colegio de Abogados- y el Ayuntamiento de Córdoba, que ha comenzado esta semana. A través de citas gratuitas en la Casa de la Juventud, los letrados asesoran legalmente a los jóvenes, quienes deciden llevar su causa o no por vía judicial.

La presidenta de AJA Córdoba, Cristina Acosta, lleva seis años colegiada y actualmente ejerce en un despacho, por lo que conoce de primera mano la importancia de que los estudiantes de Derecho que salen de las aulas empiecen pronto a ejercer como abogados y a mantener el contacto directo y estrecho con los clientes. "Es muy importante saber enfrentarte a estas situaciones para ir cogiendo experiencia", cuenta a Cordópolis. El conocimiento teórico de estos egresados es de primer nivel, pero ponerlo en práctica es otro cantar.

Por ello, este proyecto pretende impulsar a estos jóvenes abogados ayudando, también, a la población menor de 35 años que se enfrenta a situaciones que podrían derivar en un proceso judicial. "La figura del abogado no debe ser una institución apartada de la sociedad ni de los jóvenes, sino que estos deben aprender a abordar los problemas antes de que estos se den a fin de evitar la conflictividad y crear una sociedad más cercana", apuntan desde el Colegio de Abogados de Córdoba.

Mediante la financiación de 13.000 euros a través de la Delegación de Igualdad, el Ayuntamiento ha posibilitado la creación de este proyecto en el que los jóvenes recibirán asesoramiento e información en temas tales como derechos y deberes de los inquilinos y de los arrendatarios, asuntos legales sobre viviendas de alquiler, orientación sobre derechos laborales, familia y otros. Como el caso de Miriam, que ha sido una de las primeras usuarias de este servicio. Un año después de alquilar un piso, decidió mudarse a otro en busca de más espacio. Explica que a la casera le avisó con un mes de antelación y que, en un primer momento, no hubo ningún problema. Los inconvenientes llegaron cuando la propietaria se negó a devolverle los 450 euros de fianza alegando, explica Miriam, motivos que no son tal.

"Cuando entré pinté el piso aunque aseguraba que ella lo había hecho, pero allí no olía a pintura; le he dejado muebles por si le hiciera falta al próximo inquilino pero alega que el piso está sucio y que alguno de los cajones del congelador está roto. Afirma además que se ha gastado 600 euros en limpiar pero a mí no me ha presentado ninguna factura así que iniciaré un proceso judicial", cuenta la joven. Miriam acudió a este servicio por el boca a boca y asegura que la experiencia ha sido realmente satisfactoria no sólo por la atención, sino también por su gratuidad.

Francisco Canalejo es uno de los abogados que atiende a los jóvenes que acuden a este servicio con dudas de todo tipo. Recientemente cumplirá un año colegiado y aunque también trabaja en un despacho de abogados, agradece poder participar en esta iniciativa "ya que permite a los jóvenes abogados adquirir experiencia" de cara a futuros trabajos. "Así cogemos rodaje y nos enfrentamos a los clientes dado que esta profesión es mucho del boca a boca. Todo lo que puedas hacer bien y sobre todo de cara público, mucho mejor".

Esta iniciativa estará en funcionamiento, en un principio, hasta mayo de 2022 durante los miércoles y jueves, de 16:00 a 20:00, y los viernes, de 10:00 a 14:00. Quienes deseen recibir asesoramiento tienen que pedir cita a través del correo aja@icacordoba.es. La propuesta por parte de AJA y del Colegio de Abogados ha deseprtado gran interés entre los recientes abogados, menores de 35 años, y se ha realizado, incluso, un sorteo para decidir quiénes participan en ella. Finalmente, 12 abogados han sido seleccionados para cubrir la demanda hasta el mes de diciembre, aunque la presidenta de los jóvenes abogados concluye que se hará otro sorteo para el resto de meses.