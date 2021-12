La poca presión hospitalaria salva a Córdoba de subir un nivel de riesgo de contagio por Covid

La buena situación de los hospitales en la provincia de Córdoba es lo que ha salvado a toda la región de no subir un escalón en el nivel de riesgo de contagio por Covid en el semáforo que establece cada semana el Ministerio de Sanidad. Así, según la última actualización de datos de la evolución de la pandemia en toda España y por provincias, Córdoba se mantiene en nivel 1. Hay provincias españolas que ya están en nivel 4.

Este viernes, la Consejería de Salud y Familias informó de que en Córdoba había 30 pacientes ingresados con coronavirus. De estos, nueve estaban en la UCI, según el informe diario. Ahora mismo, solo preocupan esos nueve ingresos en UCI, que son los que sí que han elevado algo, pero no de manera preocupante, la presión asistencial. Ahora mismo, el 6,7% de las camas UCI disponibles en la provincia de Córdoba están ocupadas por pacientes con Covid. Mientras, solo el 1,2% de las camas convencionales tienen a pacientes con esta patología. Es decir, los servicios sanitarios están aún lejos de tensionarse.

Eso sí, hay otros indicadores malos. Por ejemplo, el 7,6% de las pruebas PCR que se practican en Córdoba son positivas. Eso indica que empieza a haber un riesgo de contagio latente entre la población. Por eso, se calcula en 150 la tasa de contagio a 14 días en la provincia por cada 100.000 habitantes. Aún está lejos de llegar a la tasa 300 que ya superan algunas provincias españolas, y donde el riesgo es muy alto.

Por otra parte, a siete días la incidencia se mantiene estable, en 73 casos. No es baja pero tampoco es alta. Mejores son los valores de contagios en personas de más de 65 años, con una incidencia menor, de 106 casos, según la información disponible.

Por último, en Córdoba siguen faltando rastreadores. Es el gran reto desde que estalló la pandemia. Esta semana, solo se conoce el origen del contagio del 50% de los pacientes cordobeses que han dado positivo en coronavirus.

